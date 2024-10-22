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У Канаді покажуть фільм "Ля Палісіада", відібраний на "Оскар" від України

Дар'я Тарасова
22 жовтня, 2024 вiвторок
15:34
Кіно "Ля Палісіада"

У Торонто 2 листопада пройде спеціальний показ пострадянського іронічного драмеді "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка, який представлятиме Україну на "Оскарі-2025"

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Про це повідомило Держкіно.

2 листопада о 19:30 за місцевим часом у Торонто відбудеться спеціальний показ фільму "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Захід проведуть у The Royal Cinema.

Історія, натхнена естетикою 1980-х та 1990-х років, розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару. Події, які відбуваються у фільмі, за словами самого режисера, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи: кострубаті хутряні шапки, картаті спортивні костюми.

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Стрічку створено кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно". Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетеборзький кінофонд (Швеція).

У фільмі зіграли Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

 

 

  • Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм "Ля Палісіада" претендентом на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
  • Раніше повідомлялося, що "Ля Палісіаду" покажуть 24 жовтня на українському культурному фестивалі Razom for Ukraine в Нью-Йорку.
Теги:
Новини
Світ
Культура
Оскар
Канада
українське кіно
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