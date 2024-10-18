У Карибському регіоні показали стрічку "20 днів у Маріуполі"

Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

Постійне представництво України при ООН спільно з місією ЄС у Тринідаді і Тобаго та місцевими інституціями провели в Порт-оф-Спейні показ документального фільму про перші 20 днів облоги росіянами портового міста.

Захід відвідали місцеві політики, урядовці, зокрема глава МЗС Емері Браун, представники академічних кіл, бізнесу й культури, студенти.

"Між вашим містом та Маріуполем майже десять тисяч кілометрів. Але для порядних людей і порядних націй географічна відстань не має значення. Особливо, коли йдеться про відстоювання загальнолюдських цінностей та протистояння підлим звірствам", - наголосив Кислиця, виступаючи під час презентації фільму.

Читайте також: "Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті

Він зазначив, що "останні події свідчать про те, що мир і безпека не можуть сприйматися як щось само собою зрозуміле".

"Усі мають бути готові захищати свої країни та цінності. Ховання голови в пісок, намагання декого просувати тимчасові рішення призводить до справжніх трагедій", - заявив постпред.

Посол ЄС у Тринідаді і Тобаго Пітер Кавендіш у своєму виступі наголосив, що "важливо не дати змоги російському вторгненню… стати новою нормою, а натомість спробувати зрозуміти, що відбувається і що поставлено на карту".

"Ось чому ми хотіли показати цей фільм", – додав посол.

Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя.

21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.

