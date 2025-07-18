У Netflix заявили про перше використання ШІ під час створення серіалу
У Netflix заявили, що вперше використали візуальні ефекти, створені штучним інтелектом, під час виробництва аргентинського науково-фантастичного серіалу "Етернавт"
Про це повідомляє BBC.
Співзасновник стримінгового гіганта Тед Сарандос розповів, що технологія ШІ, здатна створювати відео та зображення на основі текстових запитів, була застосована для створення сцени обвалу будівлі.
Він назвав цю технологію "неймовірною можливістю, яка допомагає творцям робити фільми та серіали кращими, а не лише дешевшими".
Відповідаючи на запитання щодо використання ШІ, Сарандос пояснив, що ця технологія дала змогу реалізовувати просунуті візуальні ефекти навіть у проєктах із меншим бюджетом.
За його словами, генеративний ШІ, який використали у "Етернавті", дозволив команді завершити монтаж сцени у десять разів швидше, ніж за допомогою традиційних інструментів для створення спецефектів.
"Вартість традиційного виробництва такого фрагмента була б просто непідйомною для серіалу з таким бюджетом", - додав він.
"Ця сцена стала першими фінальними кадрами, створеними ШІ, які з’явилися на екрані у серіалі чи фільмі власного виробництва Netflix. І творці були у захваті від результату", - зазначив Сарандос.
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