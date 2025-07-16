Netflix випустив трейлер 5-го й останнього сезону "Дивних див"

Відео оприлюднили на YouTube.

Netflix випустив трейлер п'ятого та останнього сезону серіалу "Дивні дива", створеного братами Даффер. Завершальна частина почнеться після того, як Векна ледь не вбив Максін, залишивши її в комі. У трейлері Векна прибуває, щоб розпочати війну проти групи.

"Хокінс вражений відкриттям Розломів, і наші герої об'єднані однією метою: знайти та вбити Векну. Але він зник — його місцеперебування та плани невідомі. Щоб ускладнити їхню місію, уряд запровадив у місті військовий карантин та посилив полювання на Елевен, змушуючи її знову переховуватися. З наближенням річниці зникнення Вілла наростає важкий, знайомий жах. Наближається фінальна битва, а разом з нею темрява, потужніша та смертоносніша за все, з чим вони стикалися раніше. Щоб покласти край цьому кошмару, їм знадобляться всі — вся компанія — разом, востаннє", - йдеться в офіційному синопсисі.

У травні Netflix оголосив, що прем'єра першої частини запланована на 27 листопада 2025 року, другої — на 26 грудня 2025 року, а третьої — на 1 січня 2026 року.

Головний акторський склад повертається до 5-го сезону: Вайнона Райдер зіграє Джойс Баєрс, Девід Гарбор – Джима Гоппера, Міллі Боббі Браун – Одинадцять (Од, Елевен), Фінн Вулфгард – Майка Вілера, Гейтен Матараццо – Дастін Хендерсон, Калеб Маклафлін – Лукаса Сінклера, Ноа Шнапп – Вілла Баєрса, Седі Сінк – Макс Мейфілд, Наталія Даєр – Ненсі Вілер, Чарлі Гітон – Джонатана Баєрса, Джо Кірі – Стіва Гаррінґтона, Мая Гоук – Робін Баклі, Бретт Гельман – Мюррея Баумана, Прія Ферґюсон – Еріку Сінклер, Пол Райзер – доктора Сема Овенса.

Зірка фільму "Термінатор" Лінда Гамільтон також приєднується до акторського складу в загадковій ролі.

Відомо, що режисер "Зеленої милі" та "Втечі з Шоушенка" Френк Дарабонт, який уже 11 років на пенсії, повернувся зняти два епізоди нового сезону серіалу Netflix "Дивні дива".

Раніше у короткому відео показали, що до роботи над новим сезоном повернулися всі актори попередніх сезонів. У короткому ролику можна побачити Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінна Вулфгарда (Майк Вілер), Гейтена Матараццо (Дастін Хендерсон), Калеба Маклафліна (Лукас Сінклер), Ноа Шнаппа (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд) та інших.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4-го сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки, старші брати й сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов 4-й сезон моторошного серіалу.