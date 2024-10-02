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Режисер "Втечі з Шоушенка" Дарабонт повернеться з пенсії, щоб зняти два епізоди "Дивних див"

Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
12:16
Кіно

Режисер "Зеленої милі" та "Втечі з Шоушенка" Френк Дарабонт, який уже 11 років на пенсії, повернеться зняти два епізоди нового сезону серіалу Netflix "Дивні дива"

Зміст

Про це пише NME.

Американський режисер Френк Дарабонт, найбільш відомий за фільмами "Похований живцем", "Втеча з Шоушенка", "Зелена миля" та "Імла", підтвердив, що зніматиме два епізоди популярного науково-фантастичного серіалу для його фінального сезону. Він повернеться до роботи після 11 років, проведених на пенсії.

Поки що невідомо, які саме два епізоди пʼятого сезону він зніматиме, але Мая Гоук, яка грає в серіалі роль Робін Баклі, натякнула, що фінальний сезон - "це фактично вісім фільмів", епізоди дуже довгі.

Френк Дарабонт каже, що не впевнений, чи його повернення до режисури "Дивних див" буде одноразовим, чи він повернувся назавжди.

Коли режисера запитали, чи вважається тепер, що він більше не на пенсії, Дарабонт відповів: "Хто знає? Я не сумував за індустрією, але мені бракувало перебування на знімальному майданчику з творчими людьми. Це може бути одноразовий проєкт, але в нас ще є час".

Він поділився, що його переконала повернутися до зйомок любов до цього проєкту.

"Що дійсно витягло мене з пенсії, так це те, що моя дружина і я дуже любимо цей серіал. Зараз наш контент заповнений жахливими людьми, які роблять жахливі речі заради грошей, але в "Дивних дивах" так багато душі. Ця позитивність — те, що мене по-справжньому зачепило", - зазначив Дарабонт.

5-й сезон серіалу Netflix "Дивні дива" стане завершальним для науково-фантастичного шоу. До роботи над новим сезоном повернулися всі актори попередніх сезонів. 

Раніше у короткому відео показали, що до роботи над новим сезоном повернулися всі актори попередніх сезонів. У короткому ролику можна побачити Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінна Вулфгарда (Майк Вілер), Гейтена Матараццо (Дастін Хендерсон), Калеба Маклафліна (Лукас Сінклер), Ноа Шнаппа (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд) та інших.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним з найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4-го сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки, старші брати й сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов 4-й сезон моторошного серіалу. 


 

Теги:
Культура
Netflix
США
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