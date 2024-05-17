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У новому фільмі "Шалений Макс" 15-хвилинну сцену знімали 78 днів

17 травня, 2024 п'ятниця
14:52
Кіно
Зміст

Акторка Аня Тейлор-Джой, яка замінила Шарліз Терон у новому фільмі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", розповіла про процес зйомок стрічки

Про це пише Daily Mail.

28-річна акторка Аня Тейлор-Джой, яка зіграла молоду Імператрицю Фуріозу у стрічці "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", прем’єра якої відбулася на Каннському кінофестивалі 15 травня, розповіла про "дикий" процес зйомок. Аня очолила акторський склад у найновішому фільмі серії про шаленого Макса. 

З’явившись на The One Show разом із 40-річним Крісом Гемсвортом, Аня розповіла, що для зйомок 15-хвилинної бойової сцени їм знадобилося 78 днів.

"Ми знімали це 78 днів, 78 днів! - повідомила акторка. - Це була 100 відсотків вершина, на яку ми всі намагалися піднятися".

Для зйомок сцени була зібрана окрема команда, оскільки масштаб задачі вимагав великої кількості професіоналів. Режисером сцени став Гай Нортон – каскадер у першому "Шаленому Максі".

"Це було дико! Це було дуже весело, але справді цікаво, тому що все це відбувалося на військовій платформі, тож я чітко продумала все у своїй голові", - зазначила Тейлор-Джой.

Вона додала, що всі члени знімальної групи приходили на роботу як фанати "Шаленого Макса", це додавало "додаткової енергії та хвилювання".

Режисер фільму Джордж Міллер зізнався, що спершу розглядав можливість застосувати технологію омолодження Шарліз Терон, яка зіграла Імператрицю Фуріосу у стрічці 2015 року, у новому фільмі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Проте Міллер визнав, що це було б важко реалізувати, тож він вирішив залучити на цю роль когось молодшого - 28-річну Аню Тейлор-Джой

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
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