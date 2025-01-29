У серіалі HBO "Білий лотос", з якого звільнили серба-путініста Биковича, знявся росіянин Колокольніков

Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі Max.

HBO показав новий трейлер третього сезону "Білого лотоса". Події сезону розгортатимуться у Таїланді - на розкішному курорті.

"Наш готель найкращий у світі", — хвалиться один зі співробітників, обіцяючи, що "наприкінці тижня ви станете зовсім іншою людиною".

Окрім деталей сюжету, з ролика став відомий і акторський склад нового сезону, який повністю не розкривали. Так, у проєкті HBO замість сербського актора Мілоша Биковича, який підтримує анексію Криму та отримав російське громадянство, знявся російський актор Юрій Колокольніков.

Інформацію про це росіянин підтвердив і в своєму акаунті в instagram.

Колокольніков замінив Биковича, зігравши роль росіянина Валентина, кокетливого йога та наставника готелю.

Колокольніков мовчить про війну і знімається в Росії та за кордоном. Нещодавно він отримав роль у новому фільмі Даррена Аронофскі.