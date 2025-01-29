У серіалі HBO "Білий лотос", з якого звільнили серба-путініста Биковича, знявся росіянин Колокольніков
Стримінговий сервіс HBO Max опублікував трейлер третього сезону "Білого лотоса". Як видно з ролика, в американському проєкті знявся росіянин Юрій Колокольніков
Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі Max.
HBO показав новий трейлер третього сезону "Білого лотоса". Події сезону розгортатимуться у Таїланді - на розкішному курорті.
"Наш готель найкращий у світі", — хвалиться один зі співробітників, обіцяючи, що "наприкінці тижня ви станете зовсім іншою людиною".
Окрім деталей сюжету, з ролика став відомий і акторський склад нового сезону, який повністю не розкривали. Так, у проєкті HBO замість сербського актора Мілоша Биковича, який підтримує анексію Криму та отримав російське громадянство, знявся російський актор Юрій Колокольніков.
Інформацію про це росіянин підтвердив і в своєму акаунті в instagram.
Колокольніков замінив Биковича, зігравши роль росіянина Валентина, кокетливого йога та наставника готелю.
Колокольніков мовчить про війну і знімається в Росії та за кордоном. Нещодавно він отримав роль у новому фільмі Даррена Аронофскі.
- На початку січня 2024-го HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович.
- Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".
- Крім цього, МЗС України прокоментувало запрошення телеканалом HBO сербського актора до зйомок у 3-му сезоні "Білого лотоса".
- У лютому стало відомо, що Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос"
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