Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос"
Сербський актор Мілош Бикович, який підтримує анексію Криму та отримав російське громадянство, не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос" від HBO
Про це пише Deadline.
Зазначається, що Бикович отримав невелику повторювану роль російського Валентина, кокетливого йога та наставника готелю з покращення життя. Водночас цю деталь перероблять, оскільки НВО розірвали контракт з Биковичем через позицію щодо України.
"Для мене була честь бути обраною частиною "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю, і колеги, яких я глибоко поважаю. Однак моя участь неможлива через причини, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддаюся будь-якій розповіді, яка має на меті скомпрометувати мою чесність", - сказав актор.
- Нагадаємо, що на початку січня HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович.
- Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".
- Крім цього, нещодавно МЗС України прокоментувало запрошення телеканалом HBO сербського актора до зйомок у 3-му сезоні "Білого лотоса".
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