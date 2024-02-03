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Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос"

3 лютого, 2024 субота
09:03
Культура На фото: Мілош Бикович

Сербський актор Мілош Бикович, який підтримує анексію Криму та отримав російське громадянство, не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос" від HBO

Про це пише Deadline.

Зазначається, що Бикович отримав невелику повторювану роль російського Валентина, кокетливого йога та наставника готелю з покращення життя. Водночас цю деталь перероблять, оскільки НВО розірвали контракт з Биковичем через позицію щодо України.

"Для мене була честь бути обраною частиною "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю, і колеги, яких я глибоко поважаю. Однак моя участь неможлива через причини, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддаюся будь-якій розповіді, яка має на меті скомпрометувати мою чесність", - сказав актор.

  • Нагадаємо, що на початку січня HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович.
  • Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".
  • Крім цього, нещодавно МЗС України прокоментувало запрошення телеканалом HBO сербського актора до зйомок у 3-му сезоні  "Білого лотоса".

Теги:
Кіно
Росія
скандал
пропаганда
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