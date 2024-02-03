Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос"

Про це пише Deadline.

Зазначається, що Бикович отримав невелику повторювану роль російського Валентина, кокетливого йога та наставника готелю з покращення життя. Водночас цю деталь перероблять, оскільки НВО розірвали контракт з Биковичем через позицію щодо України.

"Для мене була честь бути обраною частиною "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю, і колеги, яких я глибоко поважаю. Однак моя участь неможлива через причини, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддаюся будь-якій розповіді, яка має на меті скомпрометувати мою чесність", - сказав актор.