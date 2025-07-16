У віці 82 і 83 років: Мартін Скорсезе і Гаррісон Форд отримали свої перші акторські номінації на "Еммі"

Про це пише Deadline.

82-річний американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно Мартін Скорсезе отримав першу в карʼєрі номінацію на премію "Еммі" - як запрошений актор за серіал "Студія".

Режисера-лауреата "Оскара" відзначили за роль запрошеного актора в комедійному серіалі "Студія" від Apple з Еваном Голдбергом та Сетом Рогеном про вигадану студію та її незграбного нового лідера. Голдберг і Роген спеціально написали сцену для Мартіна Скорсезе в пілотному епізоді, і він погодився, що стало "абсолютним шоком і здивуванням" для Голдберга.

"Ми ніколи не спілкувалися з ним по FaceTime. Ми ніколи не зустрічалися з ним до того дня, як він прийшов на зйомки. Йому просто сподобався сценарій, і він погодився, що було справжнім дивом", - поділився Голдберг.

Скорсезе вже є триразовим володарем премії "Еммі". Протягом багатьох років він отримав численні номінації на "Еммі" за свою роботу над документальними серіалами, такими як "Душа людини", "Американські майстри" та "Немає шляху назад: Боб Ділан". Він отримав свою першу "Еммі" у 2011 році за режисуру епізоду "Підпільна імперія" та дві "Еммі" у 2012 році за "Джордж Гаррісон: Життя в матеріальному світі".

83-річний американський актор Гаррісон Форд отримав свою першу номінацію на премію "Еммі". Форд відомий передусім за ролями Хана Соло в кіноепопеї "Зоряні війни" та Індіани Джонса в однойменній серії фільмів.

Форда номінували у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі" за роль у другому сезоні серіалу "Правдива терапія".

Гаррісон Форд, фото: GettyImages

Він змагатиметься в номінації з Айком Барінгольцем, Колманом Домінго, Джеффом Гіллером, Ебон Мосс-Бахрах, Майклом Урі та Бовеном Янгом.

Минулого року Форда мали номінувати за дебютний сезон серіалу, але його випередили Ебон Мосс-Бахрах з "Ведмедя", який і переміг, а також Лайонел Бойс, Пол В. Даунс, Пол Радд, Тайлер Джеймс Вільямс та Бовен Янг.

Минулого року серіал "Правдива терапія" отримав номінації "Найкращий актор у комедійному серіалі" (Джейсон Сіґел) та "Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі" (Джесіка Вільямс). Форд також отримав номінацію як найкращий актор другого плану в серіалі, мінісеріалі або телефільмі – на цьогорічній премії "Золотий глобус" та номінацію за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі на премії Гільдії кіноакторів, але не виграв жодної з цих нагород.

Форд грає роль Пола Роудса, відомого та досвідченого психотерапевта та наставника Джиммі (Джейсон Сіґел). Дещо сварливий, якого порівнюють із Бетменом та іншими, Пол має трохи свого его та часом може здаватися зарозумілим, але він піклується про своїх пацієнтів та про людей у своєму житті, яких любить. У Пола також хвороба Паркінсона.

Форд був номінований на "Оскар" за головну роль у фільмі 1996 року "Свідок".