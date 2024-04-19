Убивство українки Гатчінс: юристи Болдвіна домагаються припинення справи, але експерти вважають, що суду не уникнути

Про це пише People.

Команда юристів американського актора Алека Болдвіна намагається домогтися закриття справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа". Проте юристка і ексзаступниця окружного прокурора Лос-Анджелеса Емілі Бейкер, яка не бере участі у справі, каже, що навряд чи Болдвіну це вдасться.

"Дуже рідко бувають випадки, коли обвинувальний акт суду присяжних відхиляється. Обвинувачення має дуже, дуже широкі повноваження щодо того, як вони ведуть засідання великого журі", - прокоментувала Бейкер.

Однак актор міг знайти надію в одному з аргументів, наведених його командою юристів, зауважила Бейкер.

"Найвагомішим аргументом є те, що держава не надала точної інструкції великому журі. Це типи потенційних помилок, які можуть скасувати справу. Отже, якщо була помилка в тому, як велике журі отримало інструкції суду присяжних, це може стати причиною скасування обвинувального акту", – пояснила вона.

Бейкер посилається на претензії адвокатів Болдвіна, наведені в клопотанні про відхилення справи, де наголошується, що спеціальний прокурор Карі Морріссі дав "упереджені" вказівки великому журі.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагає зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.