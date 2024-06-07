Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix
Фільм "Чому я живий" режисера Віллена Новака, знятий за автобіографічним оповіданням письменника Євгена Митька "Тепер я турок, не козак…", доступний на Netflix
Про це повідомляє Держкіно.
5 червня історична драма "Чому я живий" режисера Віллена Новака стала доступною для перегляду на стримінговій платформі Netflix. Стрічка створена за автобіографічним оповіданням письменника й драматурга Євгена Митька "Тепер я турок, не козак…". Твір було опубліковано у 1989 році у журналі "Мистецтво кіно". Тоді ж його прочитав режисер Віллен Новак. Вражений сюжетом, він захотів екранізувати історію.
Сюжет розповідає про 1940-і роки, довоєнне життя в невеличкому українському місті на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою. З танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання, доносами й, певна річ, з любов’ю.
У стрічці події розгортаються на околиці Маріуполя. За сюжетом Юні Фрося та її коханий Льончик мріють одружитися, але батько дівчини категорично проти євреїв в сім’ї. Життя закоханих безповоротно змінюється, коли їхні рідні та мільйони інших людей стають жертвами війни. Героям доведеться пережити окупацію і фашистський терор, щоб зберегти любов та людяність у найтемніші часи.
Минулого року фільм "Чому я живий" переміг в трьох номінаціях міжнародного кінофестивалю Ibadan International FILM Festival у Нігерії - "Найкраща операторська робота", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкращий повнометражний фільм".
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