Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix

Про це повідомляє Держкіно.

5 червня історична драма "Чому я живий" режисера Віллена Новака стала доступною для перегляду на стримінговій платформі Netflix. Стрічка створена за автобіографічним оповіданням письменника й драматурга Євгена Митька "Тепер я турок, не козак…". Твір було опубліковано у 1989 році у журналі "Мистецтво кіно". Тоді ж його прочитав режисер Віллен Новак. Вражений сюжетом, він захотів екранізувати історію.

Сюжет розповідає про 1940-і роки, довоєнне життя в невеличкому українському місті на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою. З танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання, доносами й, певна річ, з любов’ю.

У стрічці події розгортаються на околиці Маріуполя. За сюжетом Юні Фрося та її коханий Льончик мріють одружитися, але батько дівчини категорично проти євреїв в сім’ї. Життя закоханих безповоротно змінюється, коли їхні рідні та мільйони інших людей стають жертвами війни. Героям доведеться пережити окупацію і фашистський терор, щоб зберегти любов та людяність у найтемніші часи.

Минулого року фільм "Чому я живий" переміг в трьох номінаціях міжнародного кінофестивалю Ibadan International FILM Festival у Нігерії - "Найкраща операторська робота", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкращий повнометражний фільм".