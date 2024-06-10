Українська комедія "Уроки толерантності" про упередження щодо ЛГБТ вийшла в прокат у Польщі

Про це повідомляє Держкіно.

Українська стрічка "Уроки толерантності" про ЛГБТ-спільноту, яку самі творці називають нетолерантною комедією, у червні показують у 8 містах Польщі.

"Уроки толерантності" — це екранізація п'єси "Гей-парад", що розповідає про пересічну українську родину. Щоб подолати фінансові труднощі, родина погоджується на участь у програмі з євроінтеграції "Уроки толерантності".

Як зазначається в описі, фільм "руйнує стереотипний образ гея у кіно". Аби дати раду фінансовій скруті, родина погодилася взяти участь у програмі з євроінтеграції "Уроки толерантності", яка пропонує пільги родинам за умови, що в їхній домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти.

У фільмі знялися Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурезов, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

У травні фільм став доступним на платформі Netflix.