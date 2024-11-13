Українські документальні фільми "Іван і Марта" та "Будинок зі скалок" виходять онлайн

Про це повідомляє дистрибʼютор KyivMusicFilm.

11 листопада в онлайн-кінотеатрі "Титр" виходять одразу дві нові документальні стрічки: "Іван і Марта" режисера Сергія Буковського та "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта, який у 2023 році став першим фільмом в історії незалежної України, номінованим на "Оскар".

"Іван і Марта" – це ніжна історія стосунків літературознавця, публіциста і шістдесятника Івана Дзюби та його дружини Марти. Дзюба, родом з Донбасу, усе своє життя присвятив відродженню української культури та самобутності й рішуче виступав проти русифікації. Пережити репресії та не втратити віри йому допомагала Марта, його надійна опора й кохання усього життя. Саме з її уст ведеться історія їхнього знайомства, любові й спільної боротьби за ідеали, які підривали існування радянського режиму.

"Нам пощастило – майже весь час роботи над фільмом (2018-2022 роки) наш герой був з нами. У липні 2021 року ми встигли зняти його ювілей – 90-річчя. Нині відеоплівка випромінює додаткові сенси – і життя Івана Михайловича, і нашого ставлення до матеріалу", – поділився режисер.

Іван Дзюба помер 22 лютого 2022 року, за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його рідна Миколаївка на Донеччині тимчасово окупована росіянами.

"Будинок зі скалок" розповідає історію дитячого будинку у нині окупованому Лисичанську. На момент зйомок від лінії фронту його відділяли всього 20 кілометрів.

Герої фільму – діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Тим часом самовіддані соцпрацівниці дарують дітям моменти радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство.

Фільм отримав одну з найпрестижніших нагород у світі – за "Найкращу режисуру" на кінофестивалі в Санденсі, а також у 2023 році номінувався на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Пізніше фільми "Іван і Марта" та "Будинок зі скалок" вийдуть також на платформах MEGOGO і Takflix.

