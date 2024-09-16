Український мультсеріал "Університет Чупарського" отримає другий сезон

Про це Еспресо повідомили автори проєкту.

Після завершення першого сезону автори комедійного мультсеріалу "Університет Чупарського" Микола Семенюк та Михайло Карпань розпочали роботу над його продовженням. Багатосерійний мультфільм поєднує локальний український гумор та наукову фантастику. Він містить багато попкультурних відсилань до блокбастерів різних часів.

Фото: надане авторами мультсеріалу "Університет Чупарського"

Події серіалу розгортаються в Україні в недалекому майбутньому. У центрі сюжету - студенти університету та їхній дивний викладач із кіберрукою, що займається дивними науковими винаходами. Зазвичай герої намагаються використовувати складну науку для розв'язання побутових проблем, що призводить до різних халеп - від зомбі апокаліпсиса та полювання на іншопланетного монстра з арктичної станції ім. Академіка Вернадського до загрози колапсу всього всесвіту.

Фото: надане авторами мультсеріалу "Університет Чупарського"

В озвученні серіалу взяли участь зірки українського дубляжу Євген Малуха (голос Альфа та Гомера Сімпсона), Дмитро Гаврилов (Тор, Дедпул), Наталія Ярошенко ("Фуріоса: Дорога Гніву"), кіберспортивний коментатор - Віталій Волочай, YouTube-блогери Тайлер Андерсон, Падон та інші.

Фото: надане авторами мультсеріалу "Університет Чупарського"

Фото: надане авторами мультсеріалу "Університет Чупарського"

"Університет Чупарського" повністю зроблений двома людьми за фінансової підтримки YouTube-глядачів. Усі 10 серій загальним хронометражем понад три години доступні для перегляду українською мовою та субтитрованим перекладом англійською та польською мовами на Youtube.