В HBO розповіли, як розвʼязуватимуть проблему з дорослішанням акторів серіалу "Гаррі Поттер"

Про це пише Movieweb.

Серіал HBO "Гаррі Поттер", який у жовтні оголосив кастинг на виконання ролей у майбутній адаптації романів Джоан Роулінг, досі не визначився з акторським складом. Команда проєкту шукає дітей, яким станом на квітень 2025 року буде від 9 до 11 років. Шоу постане перед низкою викликів, зокрема доведеться справлятися з неминучим дорослішанням цих акторів.

У багатьох зйомках молоді актори проводили до десяти років, граючи довгострокові ролі, тоді як їхні персонажі старіли лише на кілька років. Це сталося, наприклад, з проєктом Netflix "Дивні Дива". Що стосується нового шоу про Гаррі Поттера, у HBO заявили, що мають план, який допоможе впоратися з цими проблемами.

За словами гендиректора HBO Кейсі Блойса, у них було багато дискусій про те, як довготривалий серіал може впоратися із тим, щоб молоді актори відповідали віку персонажів із їхнього всесвіту. Частиною їхнього плану буде повне інвестування у зйомки кількох сезонів поспіль.

"Це те, про що ми думаємо. Одна з ідей, про які ми говорили, полягала у зйомках першого та другого сезонів дуже близько в часі один за одним, тому що з 11 до 13 років відбувається великий стрибок у житті дітей. Можна уникнути цього з 13 до 15, щось на кшталт цього. Тому нам доведеться подумати про графік та зйомки, щоб вони не надто розтягувалися між сезонами. Це потрібно враховувати", - поділився Блойс.

Однією з причин створення телеадаптації саги про Гаррі Поттера (окрім великих грошей) є той факт, що багато романів було скорочено, щоб вони відповідали прийнятній тривалості художніх фільмів. В HBO додають, що новий серіал адаптовуватиме одну книгу на сезон, що, зокрема, для перших шести романів призведе до восьми додаткових годин, протягом яких розповідатиметься кожна історія.