В HBO розповіли, як розвʼязуватимуть проблему з дорослішанням акторів серіалу "Гаррі Поттер"
Керівник HBO Кейсі Блойс поділився, що його команда шукає, як уникнути проблем через дорослішання дітей-виконавців головних ролей у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера
Про це пише Movieweb.
Серіал HBO "Гаррі Поттер", який у жовтні оголосив кастинг на виконання ролей у майбутній адаптації романів Джоан Роулінг, досі не визначився з акторським складом. Команда проєкту шукає дітей, яким станом на квітень 2025 року буде від 9 до 11 років. Шоу постане перед низкою викликів, зокрема доведеться справлятися з неминучим дорослішанням цих акторів.
У багатьох зйомках молоді актори проводили до десяти років, граючи довгострокові ролі, тоді як їхні персонажі старіли лише на кілька років. Це сталося, наприклад, з проєктом Netflix "Дивні Дива". Що стосується нового шоу про Гаррі Поттера, у HBO заявили, що мають план, який допоможе впоратися з цими проблемами.
За словами гендиректора HBO Кейсі Блойса, у них було багато дискусій про те, як довготривалий серіал може впоратися із тим, щоб молоді актори відповідали віку персонажів із їхнього всесвіту. Частиною їхнього плану буде повне інвестування у зйомки кількох сезонів поспіль.
"Це те, про що ми думаємо. Одна з ідей, про які ми говорили, полягала у зйомках першого та другого сезонів дуже близько в часі один за одним, тому що з 11 до 13 років відбувається великий стрибок у житті дітей. Можна уникнути цього з 13 до 15, щось на кшталт цього. Тому нам доведеться подумати про графік та зйомки, щоб вони не надто розтягувалися між сезонами. Це потрібно враховувати", - поділився Блойс.
Однією з причин створення телеадаптації саги про Гаррі Поттера (окрім великих грошей) є той факт, що багато романів було скорочено, щоб вони відповідали прийнятній тривалості художніх фільмів. В HBO додають, що новий серіал адаптовуватиме одну книгу на сезон, що, зокрема, для перших шести романів призведе до восьми додаткових годин, протягом яких розповідатиметься кожна історія.
- У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
- Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
- Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
- У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
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