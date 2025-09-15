Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку

В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку

Дар'я Тарасова
15 вересня, 2025 понедiлок
12:38
Кіно

У правлінні кіноакадемії заявили, що голосування відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу Костянтина Темляка та відкриття кримінального провадження

Зміст

Про це йдеться в оприлюдненій на facebook заяві правління Української кіноакадемії.

13 вересня національна премія "Золота Дзиґа" оголосила лауреатів. Нагороду за "Найкращу чоловічу роль" отримав звинувачений в домашньому насильстві актор і військовий Костянтин Темляк за фільм "БожеВільні". У соцмережах відзначення Темляка національною премією розцінили як толерування домашнього насилля та ймовірного розбещення неповнолітніх.

Правління кіноакадемії заявило, що шкодує через недостатню комунікацію щодо результатів у номінації "Найкращий актор".

"Хочемо наголосити: Костянтин Темляк не був і не є членом кіноакадемії. Голосування членів та членкинь академії відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу актора та відкриття кримінального провадження", - повідомили в кіноакадемії.

Там також наголосили, що, згідно з регламентом, немає можливості зняти кандидатуру номінанта після оголошення номінацій, відмовити лауреату після підрахунку голосів перед врученням нагород або змінити регламент поточної премії заднім числом.

"Проте в наших силах змінити регламент на 2026 рік", - запевнили в правлінні.

В Українській кіноакадемії додали, що засуджують будь-які прояви насильства та розбещення неповнолітніх.

"Подібні випадки траплялися і в міжнародній практиці: наприклад, Кейсі Аффлек і Ґері Олдмен отримали премію "Оскар" попри серйозні звинувачення на їхню адресу у 2017–2018 роках. Ми щиро шкодуємо через недостатню комунікацію. У майбутньому ми зобов’язуємося оперативно інформувати спільноту про позицію та дії академії щодо випадків поведінки, що може завдати шкоди репутації кіноакадемії та кінопремії "Золота Дзиґа" в кіноспільноті. Ми також рекомендуватимемо передбачити в регламентах наступних премій можливість змінювати рішення академіків у разі виявлення вагомих обставин та підстав", - додали в кіноакадемії.

Українська акторка Олеся Жураківська, яка є членкинею української кіноакадемії, публічно засудила рішення присвоїти "Золоту Дзиґу" Костянтину Темляку.

Сам Темляк наступного дня, 14 вересня, оголосив, що відмовляється від отримання нагороди в номінації "Найкраща акторська робота" національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.

Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки.

У Театрі на Подолі, де працює Темляк, засудили дії актора, але назвали його відповідальним і працьовитим.

