"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
У київському Театрі на Подолі, де працює Костянтин Темляк, засудили дії актора та військовослужбовця, звинуваченого у домашньому насильстві
Про це представники Театру на Подолі повідомили в instagram.
У заяві театру наголошується, що Театр на Подолі завжди декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності.
"Наша робота - навчати емпатії та співчуттю через трактування драматичного матеріалу та його виконання на сцені. Немає сумніву, що ми засуджуємо будь-які форми насильства над людиною", - зазначили у заяві.
Костянтин Темляк працює в Театрі на Подолі з 2017 року. За словами представників театру, про домашнє насильство вони дізналися одночасно з громадськістю. Разом з тим, у дописі відзначили позитивні якості Темляка як актора.
"Костянтин зарекомендував себе як відповідальний і працьовитий актор, жодних нарікань від колег не надходило. Ми не виправдовуємо жодні прояви домашнього, побутового чи іншого насильства та закликаємо бути відвертими й не замовчувати факти", - додали в театрі.
Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.
Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки.
Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка
Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.
Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".
"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.
За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.
Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.
Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"
"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе