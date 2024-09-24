Вийшов новий трейлер "Гладіатора 2", який розкрив звʼязок персонажів Пола Мескаля та Рассела Кроу
Зʼявився трейлер другої частини історичної драми Рідлі Скотта, який підтверджує, що головний персонаж оригінального фільму "Гладіатор" Максимус був батьком головного героя "Гладіатора 2" Луція Вера
Трейлер оприлюднили на youtube-каналі Paramount Pictures.
Студія Paramount Pictures показала новий трейлер історичного фільму "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта. Події стрічки розгортаються через 25-30 років після подій оригінального фільму "Гладіатор", який отримав "Оскар" за найкращий фільм, а також приніс статуетку виконавцю головної ролі Расселу Кроу за найкращу чоловічу роль.
Головним героєм "Гладіатора 2" став Луцій Вер, роль якого виконав ірландський актор Пол Мескаль. Луцій є онуком колишнього імператора та сином Луцилли, яку грає Конні Нільсен. Імʼя біологічного батька Луція було невідоме. Вторгнення римлян на чолі з Маркусом, якого грає Педро Паскаль, призводить до того, що Луцій стає рабом.
Натхнений історіями про славетні бої гладіатора Максимуса, Луцій теж вирішує стати гладіатором.
До нового трейлера було невідомо, який звʼязок між головними героями оригінального "Гладіатора" та фільму-продовження. Проте в новому ролику мати Луція каже йому: "Візьми силу свого батька. Його звали Максимус. І я бачу його в тобі".
У трейлері "Гладіатора 2" Пол Мескаль бере святі обладунки Максимуса, в яких Рассел Кроу був в оригінальному фільмі.
"Гладіатор 2" вийде в кіно у листопаді цього року.
- На початку року виконавець головної ролі Пол Мескаль поділився, що боїться впасти в глибоку депресію, якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим.
- Раніше режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу в "Гладіатор 2".
- Нещодавно автор двох фільмів поділився, що вже працює над ідеєю "Гладіатора 3".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе