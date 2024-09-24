Вийшов новий трейлер "Гладіатора 2", який розкрив звʼязок персонажів Пола Мескаля та Рассела Кроу

Трейлер оприлюднили на youtube-каналі Paramount Pictures.

Студія Paramount Pictures показала новий трейлер історичного фільму "Гладіатор 2" режисера Рідлі Скотта. Події стрічки розгортаються через 25-30 років після подій оригінального фільму "Гладіатор", який отримав "Оскар" за найкращий фільм, а також приніс статуетку виконавцю головної ролі Расселу Кроу за найкращу чоловічу роль.

Головним героєм "Гладіатора 2" став Луцій Вер, роль якого виконав ірландський актор Пол Мескаль. Луцій є онуком колишнього імператора та сином Луцилли, яку грає Конні Нільсен. Імʼя біологічного батька Луція було невідоме. Вторгнення римлян на чолі з Маркусом, якого грає Педро Паскаль, призводить до того, що Луцій стає рабом.

Натхнений історіями про славетні бої гладіатора Максимуса, Луцій теж вирішує стати гладіатором.

До нового трейлера було невідомо, який звʼязок між головними героями оригінального "Гладіатора" та фільму-продовження. Проте в новому ролику мати Луція каже йому: "Візьми силу свого батька. Його звали Максимус. І я бачу його в тобі".

У трейлері "Гладіатора 2" Пол Мескаль бере святі обладунки Максимуса, в яких Рассел Кроу був в оригінальному фільмі.

"Гладіатор 2" вийде в кіно у листопаді цього року.