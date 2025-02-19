Вийшов перший трейлер фільму "Аудитор 2" з Беном Аффлеком
Для глядачів фільму "Аудитор" вийшов перший трейлер кінофільму "Аудитор 2", роль Кріса Вульфа знову зіграє Бен Аффлек
Бен Аффлек та "Аудитор 2"
Крістіан Вульф - талановитий фахівець у розв’язанні надскладних проблем. Склалось так, що колись був убитий його добрий знайомий, а його вбивці залишили загадкове послання, в якому говориться, що треба шукати аудитора.
Вульф береться за розслідування, але усвідомлює, що прийняті загальнолюдські та правові норми не дадуть потрібного результату…
У другому фільмі "Аудитора" до Бена Аффлека доєдналися Джон Бернтал у ролі брата Вульфа, а також Синтія Аддай-Робінсон та Дж. К. Сіммонс.
Виробництво сиквелу розпочалося ще у 2017 році, а от повноцінні зйомки почалися лише у 2024 році.
Премʼєра "Аудитора 2" запланована в Україні на 24 квітня 2025 року.
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