Вийшов перший трейлер фільму "Аудитор 2" з Беном Аффлеком

Бен Аффлек та "Аудитор 2"

Крістіан Вульф - талановитий фахівець у розв’язанні надскладних проблем. Склалось так, що колись був убитий його добрий знайомий, а його вбивці залишили загадкове послання, в якому говориться, що треба шукати аудитора.

Вульф береться за розслідування, але усвідомлює, що прийняті загальнолюдські та правові норми не дадуть потрібного результату…

У другому фільмі "Аудитора" до Бена Аффлека доєдналися Джон Бернтал у ролі брата Вульфа, а також Синтія Аддай-Робінсон та Дж. К. Сіммонс.

Виробництво сиквелу розпочалося ще у 2017 році, а от повноцінні зйомки почалися лише у 2024 році.

Премʼєра "Аудитора 2" запланована в Україні на 24 квітня 2025 року.

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