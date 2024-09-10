Вийшов тизер мультика "Наша файта" від режисера "Мої думки тихі" Лукіча та студії, яка спродюсувала "Мавку"

Відео оприлюднили на YouTube-каналі дистриб'ютора FILM.UA.

Animagrad Studio, яка спродюсувала анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", об’єдналася з режисером фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукічем для створення анімаційної сатири "Наша файта". Творці мультфільму показали перший офіційний тизер.

"Це казанок, у якому змішується все: добро і зло, дружба і зрада та крапля закарпатського колориту. Ідея майбутнього повнометражного 2D-мультфільму для дорослих "Наша файта" виникла на основі однойменного YouTube-проєкту. Антоніо Лукіч став креативним продюсером проєкту та допоміг партнерству з Animagrad — творцями хіта "Мавка. Лісова пісня"", - зазначили в описі відео.

В основі сюжету — історія 30-річного невдахи Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті, кота Мікі, потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він повинен знайти бодай одну людину, якій він не байдужий. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ "Чопські пірати", і тут і заварюється казан, у якому намішані любов, дружба, війна, зрада, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.

Творці проєкту планують широкий кінопрокат в Україні, вихід на телебаченні й діджитал-платформах.

Авторами мультфільму стали Михайло Крапенко, Павло Мандзич, Іван Бонь, Ервін Німець.

Режисером виступить Костянтин Федоров за художнього керівництва Кріса Коскінена. Федоров описує фільм як трансформаційну подорож до самопізнання та спокути, що запрошує глядачів дослідити складність життя та людських стосунків. Коскінен вносить у фільм свою особливу естетику, використовуючи візуальний стиль, який поєднує спрощений дизайн персонажів зі складно деталізованим фоном.

На початку червня повідомлялося, що мультфільм заглиблюватиметься в абсурдність життєвих контрастів, поєднуючи гумор із гострими соціальними коментарями.