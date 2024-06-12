Режисер "Мої думки тихі" Лукіч та студія Animagrad створять сатиричний мультфільм "Наша файта"

Про це повідомляє Variety.

Команда українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який став справжнім хітом у всьому світі, співпрацює з українським режисером, автором фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукічем. Разом вони створять перший в Україні сатиричний анімаційний фільм "Наша файта", про що оголосили під час фестивалю анімації в Ансі.

"Наша файта" - це життєствердна драма, орієнтована на молодь. Мультик розповість про Сергія Пунька, самотнього заправника, чиє життя приймає неочікуваний поворот після того, як він опиняється на небесах через помилку ангела смерті.

Отримавши другий шанс на життя, Сергій повинен повернутися на Землю і знайти хоча б одну людину, якій він потрібен. Не маючи до кого звернутися, він вирушає на пошуки батька, якого ніколи не бачив, заводить друзів і рятує життя дитини.

Студія Animagrad створила надзвичайно успішний анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який був випущений у 148 країнах і зібрав понад $21 млн у всьому світі. Студією володіє Film.UA Group.

"Анімація — це унікальний жанр, який процвітає завдяки зіставленню, вишуканому поєднанню, здавалося б, різнорідних елементів. У "Нашій файті" ми заглиблюємося в абсурдність життєвих контрастів, поєднуючи гумор із гострими соціальними коментарями. Це свідчення стійкості людського духу, що резонує з аудиторією за кордоном", - сказала продюсерка Анна Єлісєєва.

Антоніо Лукіч виступить креативним продюсером.

"Як креативний продюсер-початківець, я отримую величезне задоволення від цієї нової ролі. Моя мета — допомогти талановитим людям знайти ідеальне середовище, і для багатьох це середовище — анімація. Чому анімація, запитаєте ви? Тому що вона має здатність досліджувати сфери за межами досяжності камери — небесні, підводні та навіть уми наших героїв. Я твердо переконаний, що гумор та іронія є її природною мовою. Вона готова стати справжньою сенсацією", - поділився Лукіч.

Режисером виступить Костянтин Федоров за художнім керівництвом Кріса Коскінена. Федоров описує фільм як трансформаційну подорож до самопізнання та спокути, що запрошує глядачів дослідити складність життя та людських стосунків. Коскінен вносить у фільм свою особливу естетику, використовуючи візуальний стиль, який поєднує спрощений дизайн персонажів зі складно деталізованим фоном.