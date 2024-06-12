Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Режисер "Мої думки тихі" Лукіч та студія Animagrad створять сатиричний мультфільм "Наша файта"

Режисер "Мої думки тихі" Лукіч та студія Animagrad створять сатиричний мультфільм "Наша файта"

12 червня, 2024 середа
11:44
Кіно

Animagrad Studio, яка спродюсувала мультик "Мавка", об’єдналася з режисером фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукічем для створення анімаційної сатири "Наша файта"

Зміст

Про це повідомляє Variety.

Команда українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який став справжнім хітом у всьому світі, співпрацює з українським режисером, автором фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукічем. Разом вони створять перший в Україні сатиричний анімаційний фільм "Наша файта", про що оголосили під час фестивалю анімації в Ансі.

"Наша файта" - це життєствердна драма, орієнтована на молодь. Мультик розповість про Сергія Пунька, самотнього заправника, чиє життя приймає неочікуваний поворот після того, як він опиняється на небесах через помилку ангела смерті.

Отримавши другий шанс на життя, Сергій повинен повернутися на Землю і знайти хоча б одну людину, якій він потрібен. Не маючи до кого звернутися, він вирушає на пошуки батька, якого ніколи не бачив, заводить друзів і рятує життя дитини.

Студія Animagrad створила надзвичайно успішний анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який був випущений у 148 країнах і зібрав понад $21 млн у всьому світі. Студією володіє Film.UA Group.

"Анімація — це унікальний жанр, який процвітає завдяки зіставленню, вишуканому поєднанню, здавалося б, різнорідних елементів. У "Нашій файті" ми заглиблюємося в абсурдність життєвих контрастів, поєднуючи гумор із гострими соціальними коментарями. Це свідчення стійкості людського духу, що резонує з аудиторією за кордоном", - сказала продюсерка Анна Єлісєєва.

Антоніо Лукіч виступить креативним продюсером.

"Як креативний продюсер-початківець, я отримую величезне задоволення від цієї нової ролі. Моя мета — допомогти талановитим людям знайти ідеальне середовище, і для багатьох це середовище — анімація. Чому анімація, запитаєте ви? Тому що вона має здатність досліджувати сфери за межами досяжності камери — небесні, підводні та навіть уми наших героїв. Я твердо переконаний, що гумор та іронія є її природною мовою. Вона готова стати справжньою сенсацією", - поділився Лукіч.

Режисером виступить Костянтин Федоров за художнім керівництвом Кріса Коскінена. Федоров описує фільм як трансформаційну подорож до самопізнання та спокути, що запрошує глядачів дослідити складність життя та людських стосунків. Коскінен вносить у фільм свою особливу естетику, використовуючи візуальний стиль, який поєднує спрощений дизайн персонажів зі складно деталізованим фоном.

Теги:
Культура
Читайте також:
11 червня, 2024 вiвторок
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Володимир Путін
10 червня, 2024 понедiлок
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
12 червня
12:38
Часів Яр
РФ, ймовірно, прорвалася до передмістя Часів Яру, - британська розвідка про ситуацію на фронті
12:22
Кіберполіція викрила киянина, який співпрацював з російськими хакерами
12:10
Ексклюзив
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі
ЄСПЛ почав слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" про порушення прав людини під час російського вторгнення
11:59
Іскандер М
Окупанти зранку атакували балістикою Одещину
11:58
Вступна кампанія-2024
Вступна кампанія-2024: головні дати та як обрати заклад вищої освіти
11:54
українські військові, Куп'янськ
Від початку доби на фронті відбулося 40 боєзіткнень: де тривають ворожі атаки
11:37
ЗСУ, мобілізація
Співвідношення добровольців та мобілізованих наразі один до трьох, - Міноборони
11:27
Міністерство оборони України
"Спростить бюрократичні процеси": Міноборони анонсувало запуск застосунку для військових "Армія+"
11:12
F-16
Нідерланди передадуть України перші F-16 цього літа, - міністерка оборони Оллонгрен
11:09
ЗСУ
ЗСУ спростували російський фейк про нібито захоплення селища М'ясожарівка
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Скасування заборони використання зброї США для "Азову" та розмови про українську енергетику на конференції у Берліні. Акценти світових ЗМІ 12 червня
10:52
OPINION
Віталій Портников
Зеленський у Берліні: головне
10:42
Індія росія прапор
На війні в Україні загинули двоє завербованих Росією громадян Індії
10:42
Ексклюзив
Patriot
Згурець розповів, скільки систем ППО незабаром матиме Україна
10:42
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Сирський назвав напрямки фронту, де РФ зосередила основні зусилля
10:33
Оновлено
Атака на Київщину. 12.06.24
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами, в Києві працювала ППО: є постраждалі
10:32
OPINION
Микола Княжицький
Представники держави часто ставляться до громадян, як окупанти - так, ніби то не вони слуги народу, а громадяни - їхні слуги
10:31
Коригувала ворожі удари по Харкову: СБУ затримала російську агентку
10:20
електроенергія
На Київщині впровадили аварійні відключення світла через негоду
10:14
ІДІЛ
Підозрюють у зв'язках з ІДІЛ: у США затримали 8 громадян Таджикистану
10:04
Карта Росії
Медведєв у День Росії опублікував фейк, в якому на карті Україна "в складі РФ"
09:56
утоплення
На Донеччині під час купання в ставку потонув 15-річний хлопець
09:52
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Два "тюльпани" для Путіна з Донбасу", - боєць ЗСУ Сазонов про знищення рідкісної ворожої установки
09:36
нафтовий танкер
Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії РФ "Совкомфлот", - Bloomberg
09:35
Нардепи від ОПЗЖ Сергій Ларін та Ігор Кісільов
Обрані від забороненої ОПЗЖ нардепи взяли участь у конференції з відновлення України в Німеччині, - рух ЧЕСНО
09:21
G7 Країни Великої сімки
Заморожені активи Центробанку Росії працюватимуть на користь ЗСУ: Євросоюз та G7 готують нове рішення
09:19
Автівка ЗСУ
У Дніпрі невідомі підпалили автівку ЗСУ: поліція відкрила справу
09:04
Ексклюзив
евакуація з Харківщини
Люди відмовляються виїжджати з-під постійних обстрілів: очільник Луганської ОВА про ситуацію в регіоні
08:58
Кріштіану Роналду
Роналду встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
08:38
Китай
Надії на участь Китаю в Саміті миру є примарними, - Никифоров
08:08
збитий "Шахед"
Масована атака РФ: сили ППО знищили 29 повітряних цілей ворога
08:00
чоловік з ножем
У Німеччині чоловік із ножем напав на українку: у злочині підозрюють 19-річного афганця
07:42
російські окупанти
На окупованій Луганщині росіяни відновили облави для примусової мобілізації, - ОВА
07:30
навчання зі знищення диверсантів
РФ залучає професійні ДРГ на кордоні з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - речник ОТУ "Сіверськ"
07:28
Олександр Бортніков
В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну й НАТО у тероризмі
07:12
Огляд
Карта. Крим_1106
Карта бойових дій за період 5-12 червня: криза фронту на Донеччині та очищення неба над Кримом
06:59
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій, ще три - в Азовському морі
06:56
Інфографіка
Втрати РФ
ЗСУ ліквідували 980 окупантів, 9 танків і 46 артсистем за добу 11 червня
06:44
Партизани провели диверсію у Московській області та знищили станцію супутникового зв'язку ворога
06:36
Трамп і Байден
Більшість людей у світі довіряють Байдену, ніж Трампу, - опитування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV