Вийшов трейлер українського фільму "Редакція", який брав участь у Берлінале-2024
Оприлюднили офіційний трейлер знятої на Херсонщині сатиричної комедії "Редакція" режисера Романа Бондарчука, яку раніше представили на багатьох міжнародних кінофестивалях
Про це повідомляє Держкіно.
28 листопада в національний прокат вийде художній фільм українського режисера Романа Бондарчука "Редакція". Arthouse Traffic випустив офіційний трейлер стрічки, яка 2024 року була представлена в офіційних програмах Берлінського міжнародного кінофестивалю, Сараєвського кінофестивалю та в програмі International Perspective міжнародного кінофестивалю в Сан-Паулу.
Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.
Сюжет фільму розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. У його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. На носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.
Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.
- Світова премʼєра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому цього року. На сайті Берлінале фільм описується як "сюрреалістична, самокритична сатира на медіа та політику".
- У квітні "Редакцію" показали у двох чеських містах - у Празі та Градець-Кралове.
- У липні фільм представили на міжнародному кінофестивалі "Нові горизонти" у Вроцлаві.
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