Вийшов трейлер українського фільму "Редакція", який брав участь у Берлінале-2024 

Про це повідомляє Держкіно.

28 листопада в національний прокат вийде художній фільм українського режисера Романа Бондарчука "Редакція". Arthouse Traffic випустив офіційний трейлер стрічки, яка 2024 року була представлена в офіційних програмах Берлінського міжнародного кінофестивалю, Сараєвського кінофестивалю та в програмі International Perspective міжнародного кінофестивалю в Сан-Паулу.

Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.

​​Сюжет фільму розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. У його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. На носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.