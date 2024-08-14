Вийшов український трейлер горору "Мавпа", знятого за оповіданням Кінга

Трейлер оприлюднив кінодистриб'ютор Kinomania Film Distribution.

Режисер Осґуд Перкінс, відомий за роботою над фільмом "Довгоніг", зняв новий трилер "Мавпа". Фільм жахів заснований на однойменному оповіданні Стівена Кінга.

"Уявіть предмет, який може вбити будь-кого, і все виглядатиме, як нещасний випадок. Скільки проблем можна було б вирішити за допомогою такої речі, що знаходиться всередині мавпочки? Особливо, якщо у її власника проблем більше, ніж моральних кордонів. Та завжди існує ризик, що ця зброя може обернутися проти нього", - зазначається в описі фільму.

Головну роль у стрічці виконав британський актор Тео Джеймс - зірка серії "Дивергент", серіалів "Білий лотос" і "Джентльмени". Він зіграв братів-близнюків Гела і Білла, які натрапляють на старовинну іграшкову мавпочку на горищі та стають свідками низки жахливих смертей. У фільмі також знялися Елайджа Вуд, відомий за франшизою "Володар перснів", Тетяна Маслані, яка знімалася в серіалах "Чорна сирітка" і "Жінка-Галк" та Крістіан Конвері (серіал "Ласун").

Продюсером виступив творець культових франшиз "Пила", "Астрал" та "Закляття" Джеймс Ван.

В український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року.