"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США

Про це вона повідомила в instagram.

55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон розповіла, що долучилась до голосування на виборах президента США. Вона виклала знімок зі значком I voted ("Я проголосувала") та пояснила свою позицію.

"Сьогодні я проголосувала не лише за доступ до охорони здоров'я, за репродуктивну свободу, за рівні права, за безпечні школи та за справедливу економіку, а й за розум і людську порядність", - написала акторка.

Вона наголосила на важливості голосування, закликавши всіх взяти участь у виборах президента США.

"Я знаю, що ми не в усьому згодні, і в цьому краса цієї країни, але, боже мій, хіба ви не втомилися від цього негативу по відношенню один до одного? Залякувань та постійних загроз тим, хто думає не так, як інші? Давайте, будь ласка, покладемо край цій епосі страху, хаосу та атак на нашу демократію — і проголосуємо за того, хто об'єднає нас, а не продовжуватиме погрожувати та розділяти нас. Я дуже гордо проголосувала за Камалу Гарріс та Тіма Волза", - заявила Еністон.

Вона додала, що рада можливості мати право голосу.

28 жовтня голлівудські зірки Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо взяли участь у заході на підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс у Філадельфії.

Актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявив, що голосуватиме на президентських виборах у США за Камалу Гарріс



