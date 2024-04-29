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Жерара Депардьє викликали в поліцію через звинувачення у сексуальному насильстві

29 квітня, 2024 понедiлок
12:11
Кіно На фото: Жерар Депардьє

Французького актора Жерара Депардьє допитують у двох справах щодо звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях, що імовірно сталися в 2014 та 2021 роках

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

75-річного французького актора Жерара Депардьє вранці 29 квітня викликали до поліцейського відділку Парижа з метою взяття під варту. Його мають допитати щодо звинувачень двох жінок у сексуальному насильстві.

За інформацією ЗМІ, зараз актор перебуває в паризькій поліцейській дільниці для допиту.

Актора звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки. Згідно з їхніми заявами, обидва інциденти сталися на знімальних майданчиках: у 2014 році під час зйомок фільму Le Magicien et les Siamois режисера Жан-П'єра Мокі та в 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера. Обидва звинувачення були висунуті у лютому цього року.

Позивачка, яка зажадала залишитися анонімною, заявила, що актор торкався її сідниць і нецензурно висловлювався з перших зустрічей у себе вдома, в приватному особняку в Парижі. У перший день зйомок, 29 березня 2014 року, в Дуе-ла-Фонтен актор, який грав роль чарівника, повторив доторки до інтимних частин тіла та висловлював сексуальні пропозиції кілька разів. На момент інциденту жінці було 24 роки.

Друга справа стосується 53-річної художниці-постановниці на імʼя Амелі. Вона звинувачує Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. Стверджується, що напад стався на зйомках фільму "Зелені віконниці" у 2021 році, який вийшов наступного року. Адвокатка Карін Дюрьє-Дібольт розповіла, що її клієнтка "проходила коридором, де сидів Депардьє, коли він схопив її, затиснув між ніг і торкнувся тілом до її грудей".

Жерар Депардьє заперечує обидва факти, в яких його звинувачують.

Депардьє також знаходиться під слідством за зґвалтування та напад на актрису Шарлотту Анроулд з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритого листа, в якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки із зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.

У січні 2024 року стало відомо, що подана акторкою Елен Даррас у вересні 2023 року скарга щодо сексуального насильства, яке, імовірно, сталося під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, відхилена.


 

Теги:
Світ
Культура
Кримінал
Франція
зґвалтування
поліція
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