Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк зіграє доньку радянських емігрантів у шпигунському трилері
Британська акторка Емілія Кларк, найбільш відома за роллю Дейнеріс Таргарієн в серіалі "Гра престолів", зіграє в серіалі "Поні" співробітницю ЦРУ
Про це пише Variety.
37-річна британська зірка Емілія Кларк готується зіграти головну роль у шпигунському трилері "Поні", який замовив стримінговий сервіс Peacock.
Як йдеться в описі серіалу, події розгортаються у Москві 1977 року. У центрі сюжету - дві жінки, які анонімно працюють секретарками в американському посольстві. Усе змінюється, коли їхні чоловіки гинуть за загадкових обставин у СРСР, а героїні стають оперативницями ЦРУ. У сленгу ЦРУ Ponies ("Поні") - це persons of no interest - "люди, які не становлять інтересу".
Беа, яку зіграє Кларк, надто освічена, російськомовна дитина радянських емігрантів. Її землячка Твіла, дівчина з маленького містечка, яка настільки ж агресивна, як і безстрашна.
"Разом вони працюють над тим, щоб розкрити масштабну змову часів холодної війни та розгадати таємницю, яка зробила їх вдовами", - зазначають в описі.
Проєкт розробили Сюзанна Фогель, відома за серіалом "Бортпровідниця", та Девід Ісерсон, який працював над "Божевільними" і серіалом "Містер Робот". Фогель також стане режисеркою, а Ісерсон - шоураннером. Продюсуватиме шоу Universal Television.
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