Зірка "Гри престолів" Кіт Герінґтон зізнався, чому не дивитиметься "Дім дракона"

Про це він сказав у коментарі Associated Press.

Британський актор Кіт Герінґтон, найбільшу популярність якому принесла одна з головних ролей у серіалі "Гра престолів" - роль Джона Сноу, поділився, що не дивився новий популярний проєкт HBO "Дім дракона", що є приквелом оригінального шоу. Дія серіалу розгортається майже за 200 років до подій "Гри престолів".

"Я просто не можу це дивитися. Я думаю, що провів надто багато часу там (у всесвіті "Гри престолів", - ред.). Я бажаю їм усього найкращого. І сподіваюся - я чув, - що в них усе чудово і йде дуже добре. Але я не думаю, що коли-небудь дивитимуся це шоу", - прокоментував Герінґтон.

Актор зазначив, зйомки у "Гри престолів" зайняли дуже багато часу. Герінґтон зіграв бастарда Старків, таємного сина Таргарієна у всіх 8 сезонах, зйомки яких охопили понад 8 років.

"Я не думаю, що дивитимуся "Гру престолів" ще раз через багато років", - зауважив актор.

Нині він зʼявився у 3 сезоні британської фінансової драми "Індустрія". Це перше повноцінне повернення зірки на телебачення після "Гри престолів".

"Думаю, зараз був правильний час", - додав актор.

"Індустрія" вийде на BBC One та iPlayer у Великій Британії та на HBO в США 11 серпня 2024 року.

Днями шоураннер і співавтор "Дому дракона" Раян Кондал повідомив, що приквел "Гри престолів" включатиме ще два сезони. Тож 4-й сезон стане останнім.