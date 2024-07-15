Зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон зізналась, що її 9-річна донька боїться дивитися фільми Marvel за її участю

Про це вона поділилась в коментарі PEOPLE.

39-річна американська зірка данського походження Скарлетт Йоганссон розповіла, що її 9-річна донька Роуз Дороті не серед прихильників фільмів про Месників. Зірка "Чорної вдови" зазначила, що дівчинка надто боїться дивитися фільми Marvel за участю своєї мами.

"Їй подобається, що я граю Чорну вдову, але вона надто боїться дивитися фільм "Месники". Вона просто каже: "Це насильство". Я кажу: "О Боже", — поділилася Йоганссон про доньку від шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

Проте остання роль зірки у романтичній комедії "Забери мене на місяць" Роуз подобається.

"Я думаю, що вона в захваті від зачіски та макіяжу. Це просто так дотепно... Вона дівчинка", - зазначила акторка.

Йоганссон також є мамою 2-річного сина Космо, якого вона народила від нинішнього чоловіка Коліна Йоста. 42-річний комік також знявся в епізодичній ролі в новому фільмі Йоганнсон у веселій сцені в середині фільму.

Йоханссон каже, що режисер Грег Берланті особисто запросив зірку Saturday Night Live на цю роль.

"[Він] сказав: "Як гадаєш, Колін хотів би зробити це…?". Грег і Колін, у них чудові стосунки, вони обидва сценаристи комедій, і, я думаю, у деяких аспектах у них схожі особистості. І тому я думаю, що він просто був дуже схвильований, що Колін прийшов і знявся в епізодичній ролі", — пригадала Йоганссон.

