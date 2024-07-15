Зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон зізналась, що її 9-річна донька боїться дивитися фільми Marvel за її участю
Американська акторка і співачка Скарлетт Йоганссон, виконавиця ролі Наташі Романової (Чорної вдови) у низці фільмів Marvel, поділилась, що її донька вважає їх жорстокими
Про це вона поділилась в коментарі PEOPLE.
39-річна американська зірка данського походження Скарлетт Йоганссон розповіла, що її 9-річна донька Роуз Дороті не серед прихильників фільмів про Месників. Зірка "Чорної вдови" зазначила, що дівчинка надто боїться дивитися фільми Marvel за участю своєї мами.
"Їй подобається, що я граю Чорну вдову, але вона надто боїться дивитися фільм "Месники". Вона просто каже: "Це насильство". Я кажу: "О Боже", — поділилася Йоганссон про доньку від шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.
Проте остання роль зірки у романтичній комедії "Забери мене на місяць" Роуз подобається.
"Я думаю, що вона в захваті від зачіски та макіяжу. Це просто так дотепно... Вона дівчинка", - зазначила акторка.
Йоганссон також є мамою 2-річного сина Космо, якого вона народила від нинішнього чоловіка Коліна Йоста. 42-річний комік також знявся в епізодичній ролі в новому фільмі Йоганнсон у веселій сцені в середині фільму.
Йоханссон каже, що режисер Грег Берланті особисто запросив зірку Saturday Night Live на цю роль.
"[Він] сказав: "Як гадаєш, Колін хотів би зробити це…?". Грег і Колін, у них чудові стосунки, вони обидва сценаристи комедій, і, я думаю, у деяких аспектах у них схожі особистості. І тому я думаю, що він просто був дуже схвильований, що Колін прийшов і знявся в епізодичній ролі", — пригадала Йоганссон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.76 Купівля 40.76Продаж 41.26
- EUR Купівля 44.29Продаж 44.98
- Актуальне
- Важливе