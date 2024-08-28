Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ

Знімки актор поширив в instagram.

Два тижні тому російські ЗМІ повідомляли про те, що популярний турецький актор Бурак Озчівіт зніметься у російському фільмі. Тепер зірка серіалу "Величне століття. Роксолана" сам підтвердив цю інформацію, показавши фото.

На знімках, поширених у соцмережі, Озчівіт позує в ресторані. Біля нього видно учасників знімальної групи. До фото актор додав хештеги russia та kazan.

Фото: instagram Бурака Озчівіта

Раніше росіяни повідомляли, що Озчівіт зніметься в проєкті разом із Рузілем Мінекаєвим - російським актором, який знявся у пропагандистському серіалі "Слово пацана".

Актор мав зупинитися в одному з готелів Казані. За даними росіян, один знімальний день зірки "Величного століття" коштує від $17 тис. до $33 тис.

У коментарях в instagram зйомки Озчівіта в Росії засудили українські шанувальники.

Фото: instagram Бурака Озчівіта