Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
Турецький актор Бурак Озчівіт, найбільш відомий в Україні за роллю Балі Бея в серіалі "Величне століття. Роксолана", поділився фотографіями з Казані
Знімки актор поширив в instagram.
Два тижні тому російські ЗМІ повідомляли про те, що популярний турецький актор Бурак Озчівіт зніметься у російському фільмі. Тепер зірка серіалу "Величне століття. Роксолана" сам підтвердив цю інформацію, показавши фото.
На знімках, поширених у соцмережі, Озчівіт позує в ресторані. Біля нього видно учасників знімальної групи. До фото актор додав хештеги russia та kazan.
Фото: instagram Бурака Озчівіта
Раніше росіяни повідомляли, що Озчівіт зніметься в проєкті разом із Рузілем Мінекаєвим - російським актором, який знявся у пропагандистському серіалі "Слово пацана".
Актор мав зупинитися в одному з готелів Казані. За даними росіян, один знімальний день зірки "Величного століття" коштує від $17 тис. до $33 тис.
У коментарях в instagram зйомки Озчівіта в Росії засудили українські шанувальники.
Фото: instagram Бурака Озчівіта
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.69Продаж 46.39
- Актуальне
- Важливе