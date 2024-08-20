Зірку "Убити Білла" та "Мерзенної вісімки" Майкла Медсена заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві

Про це пише The Guardian.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес підтвердив, що проти ночі 17 серпня вони отримали дзвінок від жінки, яка стверджувала, що її чоловік виштовхнув її з дому та зачинився. Пізніше було встановлено, що ця жінка - ДеАнна Медсен, дружина актора Майкла Медсена.

Медсена, який зіграв у кількох фільмах Квентіна Тарантіно, зокрема "Скажені пси", "Мерзенна вісімка", "Одного разу… в Голлівуді" та "Убити Білла", заарештували в Малібу, штат Каліфорнія, за звинуваченням у домашньому насильстві. 66-річний актор вніс заставу в розмірі $20 тис. і його звільнили з-під варти.

"Це було непорозуміння між Майклом і його дружиною, яка, як ми сподіваємося, вирішиться позитивно для них обох", — сказав представник Медсена.

Протягом своєї кар'єри Медсен також знявся у трилогії "Звільніть Віллі" в ролі Глена Грінвуда, прийомного батька головного героя Джессі Грінвуда, якого грав Джейсон Джеймс Ріхтер у перших трьох фільмах з 1993 по 1997 рік.

Він також знявся у фільмах "Тельма і Луїза", "Місто гріхів" і "Донні Браско".

