Зірку "Убити Білла" та "Мерзенної вісімки" Майкла Медсена заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві
Американського актора Майкла Медсена, який зіграв у кількох фільмах Квентіна Тарантіно, заарештували за імовірну бійку з дружиною ДеАнною Медсен
Про це пише The Guardian.
Департамент шерифа округу Лос-Анджелес підтвердив, що проти ночі 17 серпня вони отримали дзвінок від жінки, яка стверджувала, що її чоловік виштовхнув її з дому та зачинився. Пізніше було встановлено, що ця жінка - ДеАнна Медсен, дружина актора Майкла Медсена.
Медсена, який зіграв у кількох фільмах Квентіна Тарантіно, зокрема "Скажені пси", "Мерзенна вісімка", "Одного разу… в Голлівуді" та "Убити Білла", заарештували в Малібу, штат Каліфорнія, за звинуваченням у домашньому насильстві. 66-річний актор вніс заставу в розмірі $20 тис. і його звільнили з-під варти.
"Це було непорозуміння між Майклом і його дружиною, яка, як ми сподіваємося, вирішиться позитивно для них обох", — сказав представник Медсена.
Протягом своєї кар'єри Медсен також знявся у трилогії "Звільніть Віллі" в ролі Глена Грінвуда, прийомного батька головного героя Джессі Грінвуда, якого грав Джейсон Джеймс Ріхтер у перших трьох фільмах з 1993 по 1997 рік.
Він також знявся у фільмах "Тельма і Луїза", "Місто гріхів" і "Донні Браско".
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