Зніматиме після "Аватара": Кемерон придбав права на екранізацію книжки про атомний вибух у Хіросімі
Лауреат премії "Оскар" режисер Джеймс Кемерон придбав права на майбутню книжку Чарльза Пеллегріно "Привиди Хіросіми", яка вийде друком у серпні 2025 року
Про це повідомляє Deadline.
Один з найуспішніших кінорежисерів світу Джеймс Кемерон купив права на книжку американського письменника Чарльза Пеллегріно "Привиди Хіросіми". Книжка вийде в світ у серпні наступного року.
Кемерон зобовʼязався зняти фільм за "Привидами Хіросіми" наступним проєктом - тільки-но завершиться виробництво франшизи "Аватар". В основі його майбутнього фільму будуть дві книжки Пеллегріно: ця та "Останній потяг з Хіросіми", що вийшла у 2015 році.
Кемерон поділився, що дві документальні книжки будуть адаптовані в один "безкомпромісний театральний фільм". Проєкт стане першим художнім фільмом Кемерона, зрежисованим після "Титаніка", який не повʼязаний з франшизою "Аватар".
Фільм отримає назву "Останній потяг з Хіросіми". Книжка Пеллегріно "Привиди Хіросіми" вийде друком у видавництві Blackstone Publishing у серпні 2025 року. Вона відзначить 80-ту річницю скидання бомби в 1945 році.
Стрічка частково зосередиться на реальній історії японця під час Другої світової війни, який пережив атомний вибух у Хіросімі, сів на потяг до Нагасакі, а потім пережив ядерний вибух у цьому місті.
Обидві книги Пеллегріно спираються на свідчення тих, хто пережив бомбардування, і на нову науку судової археології. Пеллегріно докладно описує подію та наслідки двох днів у серпні 1945 року, коли Японія пережила ядерні вибухи, які назавжди змінили життя на Землі. В основі обох книжок — розповіді очевидців, які на власні очі бачили атомні вибухи — японські цивільні на землі та американські пілоти в повітрі. За оцінками, бомби вбили від 150 тис. до 246 тис. людей.
"Це тема, на яку я хотів зняти фільм, над якою я мучився протягом багатьох років. Я зустрів Цутому Ямагучі, який пережив Хіросіму та Нагасакі, всього за кілька днів до його смерті. Він лежав у лікарні. Він передавав нам естафету своєї особистої історії, тому я повинен це зробити. Я не можу відвернутися від цього", - сказав режисер.
Страх Кемерона перед ядерною війною, показаний у кількох його культових фільмах, включаючи "Термінатор" і "Термінатор 2: Судний день", був у його голові відтоді, як він спостерігав за розгортанням кубинської ракетної кризи, коли йому було 8 років.
- У 2025 році на великі екрани вийде "Аватар 3". Проте Кемерон розповів, що вже має ідеї щодо 6-ї та 7-ї частин.
- Очікується, що "Аватар 4" вийде у 2029 році, а "Аватар 5" — у 2031 році.
- "Аватар: шлях води" Джеймса Кемерона обігнав у прокаті інший фільм режисера - "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії. Його касові збори у світовому прокаті становили $2,2433 млрд, у той час, як збори "Титаніка" - $2,2428 млрд.
- Виконавець ролі Джейка Саллі у кінофраншизі "Аватар" Сем Вортінгтон розкрив, що зйомки 4-ї частини розпочалися в лютому 2024 року.
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