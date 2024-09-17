Зніматиме після "Аватара": Кемерон придбав права на екранізацію книжки про атомний вибух у Хіросімі

Про це повідомляє Deadline.

Один з найуспішніших кінорежисерів світу Джеймс Кемерон купив права на книжку американського письменника Чарльза Пеллегріно "Привиди Хіросіми". Книжка вийде в світ у серпні наступного року.

Кемерон зобовʼязався зняти фільм за "Привидами Хіросіми" наступним проєктом - тільки-но завершиться виробництво франшизи "Аватар". В основі його майбутнього фільму будуть дві книжки Пеллегріно: ця та "Останній потяг з Хіросіми", що вийшла у 2015 році.

Кемерон поділився, що дві документальні книжки будуть адаптовані в один "безкомпромісний театральний фільм". Проєкт стане першим художнім фільмом Кемерона, зрежисованим після "Титаніка", який не повʼязаний з франшизою "Аватар".

Фільм отримає назву "Останній потяг з Хіросіми". Книжка Пеллегріно "Привиди Хіросіми" вийде друком у видавництві Blackstone Publishing у серпні 2025 року. Вона відзначить 80-ту річницю скидання бомби в 1945 році.

Стрічка частково зосередиться на реальній історії японця під час Другої світової війни, який пережив атомний вибух у Хіросімі, сів на потяг до Нагасакі, а потім пережив ядерний вибух у цьому місті.

Обидві книги Пеллегріно спираються на свідчення тих, хто пережив бомбардування, і на нову науку судової археології. Пеллегріно докладно описує подію та наслідки двох днів у серпні 1945 року, коли Японія пережила ядерні вибухи, які назавжди змінили життя на Землі. В основі обох книжок — розповіді очевидців, які на власні очі бачили атомні вибухи — японські цивільні на землі та американські пілоти в повітрі. За оцінками, бомби вбили від 150 тис. до 246 тис. людей.

"Це тема, на яку я хотів зняти фільм, над якою я мучився протягом багатьох років. Я зустрів Цутому Ямагучі, який пережив Хіросіму та Нагасакі, всього за кілька днів до його смерті. Він лежав у лікарні. Він передавав нам естафету своєї особистої історії, тому я повинен це зробити. Я не можу відвернутися від цього", - сказав режисер.

Страх Кемерона перед ядерною війною, показаний у кількох його культових фільмах, включаючи "Термінатор" і "Термінатор 2: Судний день", був у його голові відтоді, як він спостерігав за розгортанням кубинської ракетної кризи, коли йому було 8 років.