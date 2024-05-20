Зʼявилися перші кадри зі зйомок "Відьмака": Ліам Гемсворт перевтілився в Ґеральта з Рівії
Австралійського актора Ліама Гемсворта, який з наступного сезону серіалу Netflix "Відьмак" замінить Генрі Кавілла в головній ролі, помітили на знімальному майданчику в костюмі і перуці
Про це пише Metro.
У квітні у Великій Британії розпочалися зйомки 4-го сезону епічного фентезі-серіалу "Відьмак". Це буде перший сезон, в якому роль Ґеральта з Рівії зіграє не англійський актор Генрі Кавілл, а австралійський актор Ліам Гемсворт. Уперше Гемсворта побачили на знімальному майданчику в повному костюмі.
Коли в жовтні 2022 року вперше стало відомо, що 34-річний Гемсворт замінить 41-річного Генрі Кавілла в телесеріалі Netflix, багато глядачів у всьому світі були обурені.
У шостому епізоді третього сезону, який вийшов у липні минулого року, Ґеральт зіткнувся з лиходієм Вільгефорцем у двобої на пляжі. На фотографіях зі знімального майданчика здається, що Ліам відтворює цю сцену для власної ітерації персонажа. Він був одягнений у ту саму чорну сорочку, штани, чоботи, кулон і перуку, які носив Генрі.
Ліам виглядав невимушено на знімальному майданчику. Австралійський актор тримав меч і розмахував ним у напрямку актора Махеша Джаду, а також спілкувався з дублером.
У квітні розпочалися зйомки одразу двох сезонів "Відьмака", які охоплять три книжки Анджея Сапковського: "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка Озера". Пʼятий сезон стане завершальним. Ліам Гемсворт замінить Генрі Кавілла, який грав роль Ґеральта в перших трьох сезонах.
Що відомо про серіал "Відьмак"
"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.
Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Йеннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.
29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" - останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
Актор не пояснював причин відмови грати у серіалі далі. Утім режисер серіалу Марк Йобст зізнався, що Кавілл пішов з проєкту через виснаження, адже не використовував дублерів і все виконував сам.
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