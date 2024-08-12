Зʼявився трейлер серіалу зі всесвіту "Зоряних війн" з Джудом Лоу

Про це пише Hypebeast.

Нещодавно стало відомо, що 3 грудня відбудеться премʼєра нового серіалу зі всесвіту "Зоряних війн" Star Wars: Skeleton Crew. Шоу під керівництвом британського актора Джуда Лоу вийде ексклюзивно для стримінгового сервісу Disney+.

У рамках офіційного заходу фан-клубу Disney D23 представили перший трейлер майбутнього серіалу. У ролику, який триває менш ніж дві хвилини, можна побачити життя передмістя, де Вім (Раві Кебот-Коньєрс) висловлює своє бажання досліджувати галактику. Однак він і троє інших дітей опиняються у більшій небезпеці, ніж вони могли собі уявити, оскільки різні послідовності дій створюють майбутній хаос. Джод (Джуд Лоу) зʼявляється наприкінці трейлера і, використовуючи Силу, щоб перенести ключ у його руку, змушує Віма вважати його джедаєм.

Щодо інших релізів "Зоряних війн", які обговорювалися на D23, зокрема фільм "Мандалорець і Ґроґу", який вийде 22 травня 2026 року, а також прем’єра другого сезону серіалу "Андор", що відбудеться на Disney+ у 2025 році. Також оголосили, що реліз мінісеріалу LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy відбудеться 13 вересня.



На щорічному з'їзді Disney D23 генеральний директор Боб Ігер презентував фанатам наступні релізи.