Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Контрнаступальні дії ЗСУ на Півдні України тривають. Хочу зауважити, що ті, хто чекає "кіношного" контрнаступу, коли все військо атакує одночасно, точно не буде. Це не така війна. Ми маємо гібридну війну з Росією. Наразі всі контрнаступальні дії ЗСУ мають на меті зупинити наступ російської армії. Тобто ворог не може наступати та захоплювати нові території. Росіяни поступаються вже тими територіями, які встигли захопити", - розповіла Гуменюк.

Керівник пресцентру ОК "Південь" наголосила, що активно продовжується контрбатарейна боротьба.

"Обстріли продовжуються. Росіяни намагаються обстрілювати цивільну інфраструктуру на відстані. Тому контрбатарейна боротьба продовжується. Зараз саме в цьому полягає протистояння російській агресії", - додала вона.

Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

Українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb