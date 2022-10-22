Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо"

"Тактика Путіна, пов’язана з підвищенням ставок і загроз, кінцевим пунктом має загрозу тактичного ядерного удару, найімовірніше по Україні. Якщо в російських давніх планах, ще довоєнних, усі ці питання опрацьовувалися, то зараз вони набувають визначеного вигляду у зв’язку з надскладною поточною ситуацією, для самої Росії насамперед. Хочу відзначити вчорашню заяву Столтенберга про те, що НАТО вже не боїться цих загроз. Якщо на самому початку, в лютому-березні, у західних колах і керівництві був певний переляк, то тепер ситуація перемінилася. Відчувається, що США й НАТО віднайшли вирішення на випадок божевільної дії Путіна з тактичного ядерного удару", - пояснив Мусаєв.



Ексглава КНБ Казахстану вважає, що застосування Росією ядерної зброї проти України призведе до Третьої світової війни

"Багато було заяв американського керівництва й НАТО про те, що в разі такого удару за допомогою насамперед конвенційної зброї буде знищено чорноморський флот Росії, знищено всі небезпечні військові об’єкти на території Росії. З одного боку, це остудить гарячі голови в Росії, генералів перш за все. Оскільки вони чудово розуміють, чим це загрожує. Це один бік справи. З іншого боку, у випадку удару, а така загроза зберігається, на превеликий жаль, адже дійсно людина пустилася берега, то я думаю вже тепер НАТО спільно з керівництвом України готуються до відбиття такої атаки. І ми бачимо, що в Західній Європі, у прибалтійських державах насамперед, у Польщі та Румунії зокрема, активно готуються до Третьої світової війни. Адже в разі такої поведінки Росії реально НАТО й США вдарять по всіх воєнних об’єктах РФ і це остаточно знищить весь воєнно-технічний потенціал Росії. Загроза удару тактичною ядерною зброєю по Україні, на мою думку, зберігається, але це спричинить Третю світову війну", - додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не збираються зволікати, якщо Росія вдасться до ядерного удару по Україні, й завдадуть удару в відповідь.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак Альянс готовий до різних сценаріїв.

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