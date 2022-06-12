Китай буде використовувати операції сірих зон для повернення Тайваню, - експерт-міжнародник Пойта

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Політика Китайської Народної Республіки стосовно об'єднання Китаю продовжується вже декілька десятків років. Після того, як було оголошено і принцип єдиного Китаю, і принцип одного Китаю, практично всі країни світу, включаючи США і Тайвань, якщо ми говоримо як про державне утворення, вони всі приєдналися до цих принципів і визнають, що на карті світу є лише один Китай. Але КНР і Тайвань по різному інтерпретують цю ситуацію. Фактично, інші країни світу дуже мало, хто визнає Тайвань. Це приблизно 10 країн, невеличкі острови у Тихоокеанському регіоні" – пояснив керівник секції Азіатсько-Тихоокеаньского регіону NGRN.



Юрій Пойта зазначив, що позицію та дії Китаю щодо Тайваню, можна аналізувати по трьох аспектах.



"Перший аспект – це нормативно-правова база стосовно об'єднання з Тайванем. Якщо проаналізуємо, наприклад, конституцію КНР та Білу книгу національної оборони КНР, то ми прямим текстом побачимо, що об'єднання з Тайванем є священним завданням всього китайського народу, і головною загрозою для КНР є оголошення Тайванем незалежності. Сі Цзіньпін під час святкування 100-річчя проголошення комуністичної партії Китаю, сказав, що Китай розіб'є голову будь-кому об стальну стіну, хто буде намагатися роз'єднати Китай. Тому сама риторика не є чимось новим. І ми бачимо дії КНР, які направлені на те, щоб повернути Тайвань під своє керівництво" – прокоментував Пойта.



Експерт - міжнародник дотримується думки, що це не буде відбуватися військовим шляхом, не зважаючи на те, що військовий компонент інтенсивно розвивається, відповідно, це стосується морської піхоти, військово-морських сил, особливо на східному флоті військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю.



"Звичайно, Китай буде намагатися повернути Тайвань і це буде спочатку мирним шляхом. Китай буле проводити операції так званих сірих зон, тобто економічне та дипломатичне блокування Тайваню, примушення інших країн до розірвання відношень з Тайванем. Китай говорить про те, що операція проти Тайваню з одного боку буде складніше, а з іншого буде легша. А легша тому, що Тайвань майже ніхто не визнає і він не є державою, тобто міжнародна підтримка Тайваню, на думку Пекіну, буде набагато меншою. Крім цього Тайвань – острів і знаходиться далеко від Європейського Союзу, від своїх партнерів, тому підтримка з боку альянсів буде також досить складною. І для Китаю буде простіше блокувати можливі поставки та військову допомогу. Моє резюме, що поки це риторика, військові дії малоймовірні, але це не виключає, що може відбутися у майбутньому" – підсумував Пойта.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що держава розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю