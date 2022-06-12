Китай буде використовувати операції сірих зон для повернення Тайваню, - експерт-міжнародник Пойта
Юрій Пойта, керівник секції Азіатсько-Тихоокеаньского регіону NGRN зазначив, що принцип єдиного Китаю та об'єднання з Тайванем є священним завданням всього китайського народу і головною загрозою для КНР є оголошення Тайванем незалежності
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Політика Китайської Народної Республіки стосовно об'єднання Китаю продовжується вже декілька десятків років. Після того, як було оголошено і принцип єдиного Китаю, і принцип одного Китаю, практично всі країни світу, включаючи США і Тайвань, якщо ми говоримо як про державне утворення, вони всі приєдналися до цих принципів і визнають, що на карті світу є лише один Китай. Але КНР і Тайвань по різному інтерпретують цю ситуацію. Фактично, інші країни світу дуже мало, хто визнає Тайвань. Це приблизно 10 країн, невеличкі острови у Тихоокеанському регіоні" – пояснив керівник секції Азіатсько-Тихоокеаньского регіону NGRN.
Юрій Пойта зазначив, що позицію та дії Китаю щодо Тайваню, можна аналізувати по трьох аспектах.
"Перший аспект – це нормативно-правова база стосовно об'єднання з Тайванем. Якщо проаналізуємо, наприклад, конституцію КНР та Білу книгу національної оборони КНР, то ми прямим текстом побачимо, що об'єднання з Тайванем є священним завданням всього китайського народу, і головною загрозою для КНР є оголошення Тайванем незалежності. Сі Цзіньпін під час святкування 100-річчя проголошення комуністичної партії Китаю, сказав, що Китай розіб'є голову будь-кому об стальну стіну, хто буде намагатися роз'єднати Китай. Тому сама риторика не є чимось новим. І ми бачимо дії КНР, які направлені на те, щоб повернути Тайвань під своє керівництво" – прокоментував Пойта.
Експерт - міжнародник дотримується думки, що це не буде відбуватися військовим шляхом, не зважаючи на те, що військовий компонент інтенсивно розвивається, відповідно, це стосується морської піхоти, військово-морських сил, особливо на східному флоті військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю.
"Звичайно, Китай буде намагатися повернути Тайвань і це буде спочатку мирним шляхом. Китай буле проводити операції так званих сірих зон, тобто економічне та дипломатичне блокування Тайваню, примушення інших країн до розірвання відношень з Тайванем. Китай говорить про те, що операція проти Тайваню з одного боку буде складніше, а з іншого буде легша. А легша тому, що Тайвань майже ніхто не визнає і він не є державою, тобто міжнародна підтримка Тайваню, на думку Пекіну, буде набагато меншою. Крім цього Тайвань – острів і знаходиться далеко від Європейського Союзу, від своїх партнерів, тому підтримка з боку альянсів буде також досить складною. І для Китаю буде простіше блокувати можливі поставки та військову допомогу. Моє резюме, що поки це риторика, військові дії малоймовірні, але це не виключає, що може відбутися у майбутньому" – підсумував Пойта.
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