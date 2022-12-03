Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сі Цзіньпін провів зустріч з президентом США Байденом. Вони обговорили питання конкуренції, питання співробітництва. Очевидно, що Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії. Невідомо, що везуть транспортними літаками у Росію з Китаю. Поки Китай буде грати таку гру, спокою не буде", - зауважив Чалий.

За словами дипломата, Китай вже хоче вийти на провідні позиції у світі.

"Китай має діяти відповідно своєї нової ролі у світі. Китай вже хоче вийти на провідні позиції у світі в найближчі 10-15 років не тільки в економіці. Тому, відносно країн - спонсорів тероризму треба діяти спільно з усіма ключовими країнами світу. Інакше світ буде зруйновано, і порядок у світі вони не налагодять", - підкреслив Чалий.

З початку російського вторгнення в Україну Китай відігравав вирішальну, хоча публічно малопомітну, роль у прийнятті стратегічних рішень як у Вашингтоні, так і в Москві

Китай закликав Україну та Росію якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб не допустити ескалації. Таку заяву зробили після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України 23 листопада

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