Китай і Росія блокують створення трьох морських заповідників в Антарктиці

Про це повідомили представники природохоронних організацій, цитує DW.

Вони брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 24 червня в Чилі. За їхніми словами, погодити створення заповідників не вдалося так само, як і всі попередні рази.

"На жаль, ця спеціальна сесія завершилася так само, як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються, в Південному океані, попри згоду 25 інших членів", - розповіла директорка зі збереження Антарктики та південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів проєкту Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Зазначають, що три охоронні зони повинні з'явитися у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова. Їхня загальна площа складатисе майже чотири млн кв. км.

Довідково. З 2010 року просування ініціативи зі створення трьох заповідників займаються Австралія та Євросоюз. У 2017 році масштаби проєкту дещо урізали для залучення активнішою підтримки з боку делегатів.

Китай і Росія блокують створення заповідників упродовж кількох років

За даними інформагентств, обидві країни бояться особливостей нормативно-правового статусу територій, на яких будуть створені потенційні заповідники. Зокрема, їх турбують права на вилов риби в цих водах.

Експерти стверджують, що створення заповідників допомогло б в охоронні деяких видів тварин, які забезпечують біорізноманіття регіону. Мовиться про пінгвінів, тюленів і антарктичне криля, що їм харчуються місцеві риби, а також про птахів і морських ссавців. На дмуку вчених, захист Антарктики є особливо актуальним в умовах глобального потепління.

У 2009 і 2016 роках Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики вже змогла узгодити створення двох морських заповідників в Антарктиці. Вони будуть створені навколо Південних Оркнейських островів площею 94 тис. кв. км і в районі моря Росса площе у два млн кв. км.