Китай і Росія блокують створення трьох морських заповідників в Антарктиці
Китай і Росія вкотре заблокували міжнародну ініціативу зі створення трьох великих морських заповідників поблизу Антарктики. Заповідники необхідні для протидії змінам клімату та для захисту крихких океанічних екологічних систем
Про це повідомили представники природохоронних організацій, цитує DW.
Вони брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 24 червня в Чилі. За їхніми словами, погодити створення заповідників не вдалося так само, як і всі попередні рази.
"На жаль, ця спеціальна сесія завершилася так само, як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються, в Південному океані, попри згоду 25 інших членів", - розповіла директорка зі збереження Антарктики та південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів проєкту Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.
Зазначають, що три охоронні зони повинні з'явитися у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова. Їхня загальна площа складатисе майже чотири млн кв. км.
Довідково. З 2010 року просування ініціативи зі створення трьох заповідників займаються Австралія та Євросоюз. У 2017 році масштаби проєкту дещо урізали для залучення активнішою підтримки з боку делегатів.
Китай і Росія блокують створення заповідників упродовж кількох років
За даними інформагентств, обидві країни бояться особливостей нормативно-правового статусу територій, на яких будуть створені потенційні заповідники. Зокрема, їх турбують права на вилов риби в цих водах.
Експерти стверджують, що створення заповідників допомогло б в охоронні деяких видів тварин, які забезпечують біорізноманіття регіону. Мовиться про пінгвінів, тюленів і антарктичне криля, що їм харчуються місцеві риби, а також про птахів і морських ссавців. На дмуку вчених, захист Антарктики є особливо актуальним в умовах глобального потепління.
У 2009 і 2016 роках Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики вже змогла узгодити створення двох морських заповідників в Антарктиці. Вони будуть створені навколо Південних Оркнейських островів площею 94 тис. кв. км і в районі моря Росса площе у два млн кв. км.
- 19 червня вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
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