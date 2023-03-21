Китай надав Росії безпілотників та деталей до них на $12 млн, - NYT
Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає агресору поповнити запаси безпілотників. Дронів та запчастин до них Пекін відправив на $12 млн
Про це ідеться в матеріалі The New York Times.
Після початку повномасштабної війни Росія та Китай не припинили "тихої співпраці" у військовій сфері. Відповідно до офіційних даних китайської митниці, за рік Піднебесна продала РФ безпілотників та запчастин до них на суму близько $12 млн.
"Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь. Результатом є стабільні постаки нових дронів в Росію, звідки вони слідують на передову війни в Україні," - ідеться у повідомленні.
Видання зазначає, що поставки відбуваються попри запроваджені США санкції - зусилля Сполучених штатів ускладнюються лідерством Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.
За даними NYT, поповнення запасів навіть найпростіших летальних апаратів є таким самим важливим, як і надання артиллерійських боєприпасів. Найбільше дронів Росія отримала від китайської компанії DJI - продукти надходять до РФ через дрібних посередників та експортерів.
- 5 березня у Єврокомісії повідомили, що наразі у ЄС відсутні докази того, що Китай має плани щодо постачання зброї Росії. Тим не менш, чиновники відмітили, що продовжують стежити за цим щодня.
- 22 лютого в МЗС Китаю заперечили, що країна постачатиме РФ летальну зброю. Речник відомства Ван Веньбінь звинуватив США й НАТО в поширенні брехні щодо ролі Пекіна у війні РФ проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.27
Купівля 38.27Продаж 39.02
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе