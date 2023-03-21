Про це ідеться в матеріалі The New York Times.

Після початку повномасштабної війни Росія та Китай не припинили "тихої співпраці" у військовій сфері. Відповідно до офіційних даних китайської митниці, за рік Піднебесна продала РФ безпілотників та запчастин до них на суму близько $12 млн.

"Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь. Результатом є стабільні постаки нових дронів в Росію, звідки вони слідують на передову війни в Україні," - ідеться у повідомленні.

Видання зазначає, що поставки відбуваються попри запроваджені США санкції - зусилля Сполучених штатів ускладнюються лідерством Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.

За даними NYT, поповнення запасів навіть найпростіших летальних апаратів є таким самим важливим, як і надання артиллерійських боєприпасів. Найбільше дронів Росія отримала від китайської компанії DJI - продукти надходять до РФ через дрібних посередників та експортерів.