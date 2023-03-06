ЄС не має доказів, що Китай планує передати Росії зброю, - фон Дер Ляєн
Наразі у Європейського Союзу відсутні докази того, що Китай має плани щодо постачання зброї Росії
Про це 5 березня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Ми не маємо доказів цього наразі, але маємо стежити за цим щодня", - наголосила вона.
Фон Дер Ляєн зазначила, що питання запровадження санкцій проти Китаю в разі постачання ним зброї для РФ є "гіпотетичним". На нього, за її словами, можна буде відповісти лише тоді, коли воно стане фактом.
Шольц додав, що китайський уряд "заявив, що не надаватиме більше зброї".
"Ми наполягаємо на цьому і моніторимо це", – наголосив він.
- 20 постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги. А 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили.
- 3 березня стало відомо, що Китай розлючений на РФ через те, що їхні дискусії щодо продажу зброї були оприлюднені. А напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
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