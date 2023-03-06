ЄС не має доказів, що Китай планує передати Росії зброю, - фон Дер Ляєн

Про це 5 березня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми не маємо доказів цього наразі, але маємо стежити за цим щодня", - наголосила вона.

Фон Дер Ляєн зазначила, що питання запровадження санкцій проти Китаю в разі постачання ним зброї для РФ є "гіпотетичним". На нього, за її словами, можна буде відповісти лише тоді, коли воно стане фактом.

Шольц додав, що китайський уряд "заявив, що не надаватиме більше зброї".

"Ми наполягаємо на цьому і моніторимо це", – наголосив він.