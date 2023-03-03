Китай розлючений на РФ через оприлюднення інформації щодо можливого постачання зброї, - The Economist
Китай розлючений на РФ через те, що їхні дискусії щодо продажу зброї були оприлюднені
Про це повідомляє The Economist.
За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в таємниці, адже він знає, що підтримка РФ підірвала б його претензію бути нейтральним посередником. А саме це Китай вказав в своєму "мирному плані", що був опублікований 24 лютого.
Крім того, оприлюднення китайської допомоги для Росії може ще більше отруїти відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі.
- Нагадаємо, напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
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