Китай розлючений на РФ через оприлюднення інформації щодо можливого постачання зброї, - The Economist

Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в таємниці, адже він знає, що підтримка РФ підірвала б його претензію бути нейтральним посередником. А саме це Китай вказав в своєму "мирному плані", що був опублікований 24 лютого.

Крім того, оприлюднення китайської допомоги для Росії може ще більше отруїти відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі.