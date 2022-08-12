Китай наклав санкції на заступника міністра інфраструктури Литви через поїздку на Тайвань
Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про запровадження санкцій проти заступниці міністра транспорту і комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте через відвідини Тайваню
Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.
"Заступниця міністра транспорту і комунікацій Литви Вайчукевічуте відвідала Тайвань, знехтувавши принципом "єдиного Китаю", серйозним чином втрутившись у внутрішні справи Китаю і підірвавши його суверенітет і територіальну цілісність", – стверджується у заяві.
Окрім санкцій проти литовської урядовиці, Китай також оголосив про "призупинення всіх форм взаємодії" з її міністерством та припинення співпраці у сфері міжнародного дорожнього транспортування.
- 7 серпня делегація з Литви прибула на Тайвань. Це вже третій візит на рівні заступника міністра Литви на Тайвань за останній час. 12 червня острів відвідав заступник міністра економіки та інновацій, а 22 червня - заступник міністра сільського господарства.
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