Китай не наважиться на відкрите постачання озброєнь Росії, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я схиляюся до того, що на відкрите постачання озброєнь Китай не погодиться. Можливо, якісь будуть схеми і він, до речі, про це публічно заявляє. Тоді доведеться ще й дурити міжнародну спільноту, заявляючи, що не постачає озброєння, а тим часом це робити. От подивіться, з Іраном одразу визначили, що він дрони постачає. Не було ж такого, що ми не знаємо, іранські це дрони чи ні. Все легко викрити. Мало того, вжили заходів, щоб перешкодити постачанню балістичних ракет до Москви з боку Ірану, з попередженням, що бомбитимуть", - зазначив опозиціонер.

Марк Фейгін зауважив, що це означає, коли Китай розпочне у великих масштабах постачати відповідні вироби, то всі про це дізнаються, і реакція буде відповідною.

"Тим більше щодо України у внутрішньому політичному дискурсі США, то така дискусія відбувається між республіканцями, які претендують за півтора року на місце у Білому домі, і тими, хто є прихильниками продовження постачань. Щодо Китаю, то тут дискусії нема, бо проти Китаю і республіканці, від Трампа до ДеСантіса, і аж до керівництва Демократичної партії. Тому, я вважаю, що Китай не наважиться на відкрите постачання, на якісь дрібні сірі схеми типу "ми тут ні до чого, ми нічого не знаємо", Північна Корея чи якісь інші канали. Але це жалюгідні обсяги, до того ж їх бачать, бо з ієрогліфами якісь снаряди, міни. Мабуть, це можливо, але на масштабні постачання серйозних важких виробів таких, як танки, літаки, бронетехніка, ракети, дрони, яких багато у Китаї, мені здається, вони не наважаться", - підсумував Фейгін.