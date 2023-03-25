Китай не наважиться на відкрите постачання озброєнь Росії, - Фейгін
Російський опозиційний політик, юрист Марк Фейгін вважає, якщо Китай розпочне масштабні постачання серйозних важких військових виробів, то всі про це дізнаються і реакція буде відповідною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я схиляюся до того, що на відкрите постачання озброєнь Китай не погодиться. Можливо, якісь будуть схеми і він, до речі, про це публічно заявляє. Тоді доведеться ще й дурити міжнародну спільноту, заявляючи, що не постачає озброєння, а тим часом це робити. От подивіться, з Іраном одразу визначили, що він дрони постачає. Не було ж такого, що ми не знаємо, іранські це дрони чи ні. Все легко викрити. Мало того, вжили заходів, щоб перешкодити постачанню балістичних ракет до Москви з боку Ірану, з попередженням, що бомбитимуть", - зазначив опозиціонер.
Марк Фейгін зауважив, що це означає, коли Китай розпочне у великих масштабах постачати відповідні вироби, то всі про це дізнаються, і реакція буде відповідною.
"Тим більше щодо України у внутрішньому політичному дискурсі США, то така дискусія відбувається між республіканцями, які претендують за півтора року на місце у Білому домі, і тими, хто є прихильниками продовження постачань. Щодо Китаю, то тут дискусії нема, бо проти Китаю і республіканці, від Трампа до ДеСантіса, і аж до керівництва Демократичної партії. Тому, я вважаю, що Китай не наважиться на відкрите постачання, на якісь дрібні сірі схеми типу "ми тут ні до чого, ми нічого не знаємо", Північна Корея чи якісь інші канали. Але це жалюгідні обсяги, до того ж їх бачать, бо з ієрогліфами якісь снаряди, міни. Мабуть, це можливо, але на масштабні постачання серйозних важких виробів таких, як танки, літаки, бронетехніка, ракети, дрони, яких багато у Китаї, мені здається, вони не наважаться", - підсумував Фейгін.
- 25 березня у Reuters повідомили про заяву президента США Джо Байдена, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні, але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе