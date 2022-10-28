Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін літав на Пекінську олімпіаду з однією метою, щоб переговорити з Сі Цзіньпіном та попередити про початок війни проти України. Те, що Китай не був у захваті від цієї авантюри, одразу було зрозуміло. Пекін згодом побачив для себе можливості перевірити готовність Заходу та Росії, але підсумки такої перевірки виявилися шокуючими. Китай обурений на Путіна тим, що він мобілізував сьогодні колективний Захід, тобто він зарано наполохав НАТО та США. І тепер відповідь на можливі дії Китаю на Тайвані вже будуть зовсім іншими", - прокоментував політолог.



Тарас Березовець зазначив, що з точку зору Сі, Путін виступає тією людиною, яка своєю авантюрною діяльністю створила проблеми керівництву комуністичної партії КНР. З точку зору ідеології Китаю, така поведінка Путіна як анархіста, обов'язково має бути покарана.



"Пекін вичікував свого шансу, тобто послаблення Росії та транзиту влади, який неминуче почнеться після відходу Путіна. І це вікно можливостей Китай буде використовувати для того, аби взяти Росію або її частину під власний контроль", - зауважив Березовець.

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13 жовтня Білий дім представив стратегію національної безпеки, згідно з якою Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку

21 жовтня у ВМС США заявили, що конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році