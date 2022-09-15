Китай пообіцяв "рішучу підтримку інтересів Росії"

Про це він заявив на початку переговорів із Сі в Узбекистані, передає Associated Press.

Російський диктатор додав, що готовий обговорити "стурбованість" Китаю щодо України.

"Ми високо цінуємо виважену позицію наших китайських друзів у зв’язку з українською кризою", - сказав Путін. "Ми розуміємо ваші запитання і вашу стурбованість з цього приводу, і ми, безумовно, детально роз'яснимо нашу позицію під час сьогоднішньої зустрічі, хоча ми вже пояснювали її раніше".

У заяві уряду Китаю, опублікованій після зустрічі, не згадується Україна, але йдеться, що Сі пообіцяв "рішучу підтримку основних інтересів Росії".

"Хоча в заяві не було наведено подробиць, Пекін зазвичай використовує словосполучення "основні інтереси" для опису таких питань, як національний суверенітет чи претензії правлячої Комуністичної партії на Тайвань, через який він готовий вступити у війну", - повідомляє АР.

Виступаючи після зустрічі, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що оцінки міжнародної ситуації Москвою і Пекіном "повністю збігаються" і назвав переговори "чудовими".