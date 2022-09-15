Китай пообіцяв "рішучу підтримку інтересів Росії"
Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона
Про це він заявив на початку переговорів із Сі в Узбекистані, передає Associated Press.
Російський диктатор додав, що готовий обговорити "стурбованість" Китаю щодо України.
"Ми високо цінуємо виважену позицію наших китайських друзів у зв’язку з українською кризою", - сказав Путін. "Ми розуміємо ваші запитання і вашу стурбованість з цього приводу, і ми, безумовно, детально роз'яснимо нашу позицію під час сьогоднішньої зустрічі, хоча ми вже пояснювали її раніше".
У заяві уряду Китаю, опублікованій після зустрічі, не згадується Україна, але йдеться, що Сі пообіцяв "рішучу підтримку основних інтересів Росії".
"Хоча в заяві не було наведено подробиць, Пекін зазвичай використовує словосполучення "основні інтереси" для опису таких питань, як національний суверенітет чи претензії правлячої Комуністичної партії на Тайвань, через який він готовий вступити у війну", - повідомляє АР.
Виступаючи після зустрічі, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що оцінки міжнародної ситуації Москвою і Пекіном "повністю збігаються" і назвав переговори "чудовими".
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