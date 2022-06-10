Китай розглядає війну в Україні як глобальне протистояння Росії проти Заходу, - експерт-міжнародник Куса
Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає, що Китай спостерігає за війною в Україні, як за глобальним протистоянням Росії та країн Заходу
Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо"
"На мою думку, Китай і далі проводитиме ту політику, яку вважатиме за потрібне. В них немає мотивації змінювати власну міжнародну політику. З політико-ідеологічної причини для них важливо дотримуватись балансування на міжнародній арені. Китай розглядає війну в Україні, як глобальне протистояння Росії та країн Заходу", - пояснив Куса.
Куса зауважив, що сьогодні не можна сказати, що Китай радикально підтримує Росію у війні проти України.
"Китай також ставиться до війни в Україні, як до протистояння насамперед США проти Росії. І сьогодні важко сказати, що Китай якось радикально та масштабно підтримує Росію. Китай не допомагає Росії обходити санкції та не надає масштабної військової допомоги. Є окремі моменти, де вони продовжують співпрацю. Однак в цьому Китай виходить з міркувань власного зиску, який вони можуть отримати на тлі західної ізоляції Росії", - додав Куса
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