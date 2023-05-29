Китай скотився до статусу адвоката Росії, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що Китай, намагаючись стати головним переговорником у розвʼязанні війни Росії проти України, скотився до статусу адвоката РФ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Теоретично якби в Китаї хотіли завершити війну, то могли б натиснути на Путіна. Проте в Китаї хочуть за це свою ціну. Вони дуже бояться втратити свій статус члена Радбезу ООН. Зараз Пекін включився в цю гонитву. Спочатку вони намагались бути своєрідним рефері у війні Росії проти України. Проте сьогодні Китай скотився до того, що виконують роль адвоката Росії", - пояснив Цибулько.
Політолог переконаний, що Китай намагається отримати всю ядерну зброю Росії.
"Якби Китай чітко розумів свою роль у цій повоєнній конференції, то вони б посилювали свій геополітичний статус коштом РФ. В принципі, перші намагання посилити свій геополітичний статус вже проявляються. Китай хоче стати ядерним адвокатом РФ. Пекін намагається забрати ядерну зброю РФ і дати світу відповідні гарантії", - додав він.
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