Китай скотився до статусу адвоката Росії, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Теоретично якби в Китаї хотіли завершити війну, то могли б натиснути на Путіна. Проте в Китаї хочуть за це свою ціну. Вони дуже бояться втратити свій статус члена Радбезу ООН. Зараз Пекін включився в цю гонитву. Спочатку вони намагались бути своєрідним рефері у війні Росії проти України. Проте сьогодні Китай скотився до того, що виконують роль адвоката Росії", - пояснив Цибулько.

Політолог переконаний, що Китай намагається отримати всю ядерну зброю Росії.

"Якби Китай чітко розумів свою роль у цій повоєнній конференції, то вони б посилювали свій геополітичний статус коштом РФ. В принципі, перші намагання посилити свій геополітичний статус вже проявляються. Китай хоче стати ядерним адвокатом РФ. Пекін намагається забрати ядерну зброю РФ і дати світу відповідні гарантії", - додав він.