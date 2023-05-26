У Китаї озвучили свою версію причини війни РФ проти України
У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що причиною війни РФ проти України є проблеми, які накопичилися в управлінні безпекою Європи
Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.
Коментуючи візит спецпредставника КНР Лі Хуейя до Берліна, вона заявила, що війна Росії проти України є трагедією, яку можна було б уникнути.
"Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання", - сказала Мао Нін.
Дипломат також додала, що Китай твердо стоїть на боці миру та діалогу та залишатиметься відданим сприянню мирним переговорам.
- Раніше Китай представив так званий мирний план, у якому війну в Україні названо "кризою
- Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну 17 травня.
- 19 травня Голова Ради ЄС Шарль Мішель закликав Китай "тиснути на Росію, щоби вона припинила військову агресію" в Україні. За його словами, Пекін має вплив на РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.14
Купівля 37.14Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе