У Китаї озвучили свою версію причини війни РФ проти України

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.

Коментуючи візит спецпредставника КНР Лі Хуейя до Берліна, вона заявила, що війна Росії проти України є трагедією, яку можна було б уникнути.

"Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання", - сказала Мао Нін.

Дипломат також додала, що Китай твердо стоїть на боці миру та діалогу та залишатиметься відданим сприянню мирним переговорам.