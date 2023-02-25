Китай та Росія заблокували комюніке G20 про засудження дій РФ в Україні, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Джерела видання зазначають, що США та їхні союзники по G7 наполягають на тому, щоб у комюніке прямо засудили Росію за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року. Водночас російська та китайська делегації виступили проти цього. Сама Росія, яка є членом G20, продовжує називати свої дії в Україні "спеціальною воєнною операцією" і уникає назв "війна" чи "вторгнення".

Індія, яка цьогоріч головує у G20, під час саміту наполягала на тому, щоб у комюніке не використовували слово "війна". Водночас країна дотримується переважно нейтральної позиції, відмовляється засуджувати дії РФ та шукає дипломатичне рішення. Також вона значно збільшила закупівлю російської нафти, зазначає видання.

Міністри фінансів Франції Бруно Ле Мер та Німеччини Крістіан Лінднер заявили, що G20 не мають відступати від своєї попередньої критики Росії, зокрема від спільної заяви, яку узгодили на саміті G20 на Балі в Індонезії у листопаді минулого року. Там мовилося про те, що "більшість членів рішуче засуджують війну в Україні". Також там визнається, що деякі країни бачать конфлікт по-різному.

"Або ми говоримо однією мовою, або ми не підписуємо підсумкове комюніке", - сказав Ле Мер, а Лінднер зазначив, що G20 потрібна абсолютна ясність, оскільки це "війна, ініційована Путіним".

Джерело видання у G20 повідомило, що переговори щодо комюніке були складними через те, що Китай і Росія блокували позиції західних країн.

"Індія хоче дотримуватися формулювань, прийнятих на Балі", - сказало джерело Reuters.

Також зазначається, що консенсус щодо комюніке малоймовірний. За інформацією джерела та кількох чиновників, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, зустріч, імовірно, скінчиться заявою приймаючої сторони. У цій заяві будуть підбиті підсумки дискусій.

"За відсутності консенсусу Індія може виступити із підсумковою заявою головуючої країни", - наголосив один із чиновників.