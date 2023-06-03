Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок, - Bloomberg
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу та Олексій Резніков домовились розширити військовий зв’язок
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерела, після зустрічі на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Україною.
"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", — сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Довідка. Діалог Шангрі-Ла - найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.
- 2 червня міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Сінгапуру для участі в безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла".
- У перший день Резніков зустрівся із сінгапурським, австралійським, новозеландським колегами, а також з главою Пентагону.
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