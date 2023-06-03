Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела, після зустрічі на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Україною.

"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", — сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Довідка. Діалог Шангрі-Ла - найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.